Emails afslører skandale i Barcelona

Barcelona-mediet El Mundo fortæller, at de har dokumentation for, at Antoine Griezmann forhandlede med Barcelona langt før det tilladte

Et af sommerens mest spektakulære klubskifter har vist endnu en grim side af fodbolden, som den udspiller sig på højeste plan.

Det store Barcelona-baserede medie El Mundo fortæller, at de har set emails, der afslører, at den franske superangriber Antoine Griezmann forhandlede med FC Barcelona langt før det tilladte.

El Mundo fortæller, at der er adskillige mails fra spillerens advokat, der dokumenterer, at aftalen var lavet allerede i marts. Langt tid før klubberne var enige.

Griezmanns agent og søster, Maud, hans far, en agent og en Barcelona-repræsentant fik alle økonomisk gevinst ved transferen.

I en email fra Griezmanns advokat, Sevan Karian, blev det slået fast, hvor meget de ville få.

Barcelona hentede angriberen under stor virak denne sommer. Foto: John MacDougall/AFP/Ritzau Scanpix

Atlético Madrids vrede var ikke til at tage fejl af, da de i sommer beskyldte Barcelona for at lokke deres daværende stjerneangriber.

Den spanske mesterklub ventede da også behændigt til 1. juli, så franskmandens frikøbsklausul faldt fra 200 mio. euro (Knap 1,5 mia. kroner) til 120 mio. euro. (Knap 900 mio. kr.).

Da Barcelona ikke ville lægge alle pengene, udsendte Atlético Madrid en meddelelse om, at Barcelona kunne glemme købet, og at Griezmann bare skulle møde op til træning. Så fandt Barcelona pengene.

Det spanske fodboldforbunds konkurrencekomite har haft kig på det. Sådan da.

For indtil nu har dommer Juantxo Landaberea, der arbejder for forbundet, blot foreslået, at Barcelona skal spille uden tilskuere i en enkelt kamp. En anden mulig straf var en bøde på 300 euro - altså sølle 2200 kroner.

