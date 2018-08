Eminent kasse af Barca-stjernen i Super Cup-finalen

Et flot mål og et brændt straffespark blev udslagsgivende, da FC Barcelona søndag aften vandt den spanske Super Cup i fodbold.

Det skete med en 2-1-sejr over Sevilla, der gav sæsondebut til Simon Kjær i midterforsvaret.

12 minutter før tid sendte franske Ousmane Dembélé et projektil af en afslutning mod Sevillas mål, og bolden røg i mål til 2-1 via underkanten af overliggeren.

Kort før tid kunne Sevilla have udlignet, men Wissam Ben Yedder brændte et straffespark.

Sædvanligvis er kampen om den spanske Super Cup blevet spillet over to kampe, men i år blev den afviklet i en enkelt kamp på neutral grund i Tanger i Marokko.

Efter ni minutters spil blev Video Assistant Referee-systemet, kaldet VAR, for første gang taget i brug i spansk fodbold.

Det skete, da Pablo Sarabia udplacerede Barcelonas målmand, Marc-André ter Stegen, og bragte Sevilla foran 1-0.

Dommer Carlos Cerro del Grande så målet igennem for at sikre sig, at målscoreren ikke var offside.

Stillingen holdt frem til få minutter før pausen, hvor Lionel Messi tog et frispark.

Stjernespilleren, der er blevet Barcelonas anfører efter afskeden med Andrés Iniesta, sendte bolden på stolpen. Returbolden blev sendt i mål af forsvareren Gerard Piqué.

Begge hold havde flere chancer for at score i kampen, men både Marc-André ter Stegen og Sevilla-målmand Tomás Vaclík leverede gode redninger.

Kort før tid gav FC Barcelona debut til nyindkøbte Arturo Vidal fra Bayern München, men det var en anden Vidal, der kom i rampelyset.

Marc-André ter Stegen fældede Aleix Vidal, som for få dage siden skiftede fra FC Barcelona til Sevilla, og det gav Simon Kjærs klub et straffespark.

Wissam Ben Yedder sendte imidlertid bolden lige på Marc-André ter Stegen, så Barcelona vandt 2-1.

