Danskeren giver sig altid fuldt ud for storklubben i de minutter, han får.

Senest, da han kastede sig frem og headede Barcelona på samlet 3-2, hvilket sendte dem i den spanske pokalfinale.

Martin Braithwaite har lidt over et år, efter han ankom til Barcelona formået at vinde hele omklædningsrummet, beretter Barcelona-avis Sport.

'Hans enorme ydmyghed, hans engagement i klubben dagligt og hans ønske om at forbedre sig har været afgørende for danskeren for at blive en af ​​de mest elskede af gruppen.'

Braithwaite er faldet godt til i den stjernespækkede trup. Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix

Danskerens udvikling er hjulpet på vej af assistenttræner Henrik Larsson, der kom til i sommer.

På mange måder minder deres tid i Barcelona meget om hinanden.

Svenskeren var ikke blandt klubbens største stjerner, men arbejdsindsatsen var altid upåklagelig, og så kunne han ofte bruges som en farlig joker.

Bedste eksempel er Champions League-finalen i 2006, hvor 'Henke' kom ind efter en time. Tyve minutter senere havde han lagt op til begge mål, som gjorde, at Barcelona vandt 2-1.

'Henke' under CL-finalen mod Arsenal, hvor han spillede en stor rolle som indskifter. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Den tidligere svenske angriber har et tæt samarbejde med Braithwaite på træningsbanen ifølge Sport.

'En af nøglerne til udviklingen af ​​den nordiske spiller ligger i en anden fodboldspiller.'

'Svenskeren arbejder praktisk talt dagligt med Martin for at perfektionere hans tilgang til forsvarsspillere.'

'En specifik plan, der betaler sig i betragtning af antallet af kampe for Braithwaite og at være en del af Koemans planer.'

Braithwaite og Barcelona spiller pokalfinale mod Athletic Club 17. april. Finalen kan ses hos Ekstra Bladet+.

Allerede lørdag er de i kamp igen, når Osasuna venter ude.

