- En af de mest triste aftener i mit liv

Fortidens stjerner og legender står nærmest i kø for at hylde Real Madrids tidligere præsident, den nu afdøde Lorenzo Sanz, der sent lørdag aften gik bort efter at være smittet med coronavirus.

Se også: Tidligere Real Madrid-præsident død af corona

76-årige Lorenzo Sanz var præsident i Kongeklubben fra 1995-2000, og her gjorde han ikke mindst indtryk på den serbiske angriber Pedrag Mijatovic, der sparkede Champions League-trofæet tilbage til Madrid i 1998 med sin scoring til 1-0 i finalen mod Juventus.

- Det er meget hårdt og meget trist, at han skal forlade os på denne måde uden mulighed for at sige farvel. Det er en af de af de mest triste aftener i mit liv, siger han til Marca.

Artiklen fortsætter under billedet..

Lorenzo Sanz nåede fem år som præsident i Real Madrid. Foto: PACO SERINELLI/Ritzau Scanpix

Pedrag Mijatovic spillede i Real Madrid fra 1996-1999 og var fra 2006-2009 sportsdirektør i klubben.

Men af alle store personligheder i klubben lader det til at være Lorenzo Sanz, der satte de største spor hos angriberen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Pedrag Mijatovic blev hentet til Real Madrid af Lorenzo Sanz. Foto: Joe Klamar/Reuters

- Jeg kan stadig ikke forstå det. Jeg så ham som en far. Jeg havde så meget kærlighed til ham.

- Han var en meget vigtig person i mit liv. Vi sendte stadig hinanden beskeder og spiste sammen en gang i mellem.

- I livet er der mennesker, der efterlader et aftryk på dig, og Lorenzo var en af dem. Han gjorde alt for mig. Han skrev under med mig, og vi oplevede en masse ting sammen, siger Mijatovic om den forhenværende præsident.

Nyheden om dødsfaldet blev annonceret af Lorenzo Sanz' søn, Fernando, som Mijatovic har været i løbende kontakt med de seneste dage.

Han fortæller, at ikke engang familien kunne være tæt på Lorenzo Sanz til sidst på grund af smittefaren.

Real Madrid har også udsendt en officiel hyldest af Lorenzo Sanz, hvor man blandt andet bemærker, at han var manden, der sikrede klubben sit syvende Champions League-trofæ efter 32 års tørke.

Det fremgår desuden, at klubben vil give ham den anerkendelse, han fortjener, så hurtigt det er muligt i forhold til coronavirussen og dens faste greb i den spanske befolkning.

Hoy es el día más triste de mi vida, nos ha dejado un gran padre y un gran abuelo, una persona única, hecha así misma que fue capaz de conseguir todo lo que se propuso, pero su mayor logro fue su familia, papa te quiero y se que siempre seguirás cuidando de nosotros pic.twitter.com/MpEsDbDUsG — Fernando Sanz 19 (@FernandoSanzD19) March 21, 2020

Tragedier på stribe: Stjernerne der styrtede i døden