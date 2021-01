Én episode holder ham ude

Som angriber skal man gerne score på et straffespark, og hvis man skulle brænde, bør det være efter en stor redning af målmanden.

Ikke fordi man sparker helt forbi.

Det sidste var dog tilfældet for Martin Braithwaite mellem jul og nytår mod Eibar på Camp Nou. Opgøret sluttede 1-1 og en scoring på straffe kunne derfor have været med til at sikre tre point.

Martin forsøger sig... Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

... men rammer ikke målet. Skarpheden var større fra pletten mod Dynamo Kiev i november. Foto: Albert Gea/Ritzau.

Danskeren var i kampen efter igen med fra start, men har siden været bænket til fordel for Antoine Griezmann.

Netop den store misser fra 11-meterpletten betaler Braithwaite nu prisen for ifølge spansk journalist.

- Problemet er det brændte straffe. De er stadig meget glad for hans arbejdsiver, men det var afgørende, siger Cordula Roura fra avisen El Mundo Deportivo, der følger Barcelona tæt, til Ekstra Bladet.

- Det er kompliceret (med Braithwaite, red.), men vi ved, at Koeman har lavet en liste med mulige køb og med spillere, som kan skifte, hvis der kommer tilbud på dem.

- Vi ved ikke præcis, om Martin er på den liste, men det kunne han være.

- Situationen er også den, at indtil den 24., hvor der er valg, kan de ikke gøre noget, fordi dem, der kører klubben lige nu, har ingen magt.

Den hollandske boss' mandskab har sprudlet de seneste to kampe - dog uden dansk islæt i startformationen. Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

Vil stadig få muligheder

Cheftræner Ronald Koeman er uden de skadede spillere Gerard Piqué, Ansu Fati og Sergi Roberto, som ellers ofte gør sig i startopstillingen. Også Philippe Coutinho er skadet.

Uden dem i ligningen ser Koeman lige nu ud til at have fundet sin foretrukne start-11'er. Der er Griezmann på toppen med Ousmane Dembélé og Lionel Messi omkring sig samt kometen Pedri.

De seneste kampe har resulteret i udesejre, hvor Braithwaite først er kommet ind, når Barça har ført med mindst to mål.

- Nu er dynamikken positiv, og selvom der mangler nøglespillere, spiller holdet bedre, men sæsonen er lang, og de har også Super Cuppen og pokalturneringen.

- Der kan Martin sandsynligvis få en chance. Det er kun mod Cornellà, men det er en mulighed for ham, så han kan vise, at de virkelig kan stole på ham, og ikke bare er spilleren, der brændte et straffespark, siger Cordula Roura.

Den tidligere Esbjerg-angriber er blevet skiftet ind de to seneste kampe. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Netop Copa del Rey-kampen mod Cornellà fra tredjebedste række kan ses næste uge i Ekstra Bladet+.

Danskeren har også selv talt om sin nuværende situation.

- Der er ingen mulighed for, at jeg rejser i dette vintermarked og heller ikke i slutningen af ​​sæsonen. Næste år vil jeg fortsætte med at kæmpe for mine mål, siger han til spansk TV3 ifølge Marca.

