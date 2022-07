Endelig er han Barça-spiller: Der er ét problem

Iført en polo med Barcelona-logoet på brystet gik han formentlig rundt og tænkte 'endelig'.

I måneder har de fleste været klar over, at Andreas Christensen skulle til Catalonien for at fortsætte karrieren, men den officielle udmelding har ladet vente på sig, og først i denne uge kom den endelige bekræftelse så.

Onsdag kom vi endnu tættere på, da 'AC' talte direkte til fansene via Barcelonas officielle kanaler, og torsdag klokken 12.00 skal han til pressekonference og jonglere foran verdenspressen. Festen kommer dog til at starte med et lille, men forventeligt slag i maven.

Barcelona kan nemlig ikke registrere den danske stopper, fordi klubbens udgifter til løn overstiger det tilladte i La Liga. Et problem, der har stået på i længere tid. Et problem, der i sagens natur skal løses, før 'AC' kan spille ligakampe.

Det samme gælder den anden tilgang fra AC Milan, Franck Kessie, som blev præsenteret onsdag og eventuelle fremtidige signings.

- Barcelona har overskredet løngrænsen. I kender allerede reglerne. For at registrere Sergi Roberto (der har lige forlænget med Barcelona, red.), Franck Kessie og Andreas Christensen bliver vi nødt til at reducere klubbens lønudgifter, fortalte fodbolddirektør Mateu Alemany på et pressemøde ifølge Mundo Deportivo,

- Det skete også sidste år, og til sidst lykkedes det os at registrere alle. Vi skal nok få det løst, fortsatte Alemany og henviste til Ferran Torres-købet i vinter.

Han måtte også vente med at spille, fordi Barcelona først skulle have frigivet nogle lønkroner.

Artiklen fortsætter under opslaget..

Et skridt i den rigtige retning er ved at sælge 15 procent af tv-rettighederne til Barcelonas kampe, hvilket klubben allerede er i gang med.

Andreas Christensen skal dog ikke bekymre sig om at misse træningskampe i sæsonopstarten. Det er nemlig tilladt at spille disse uden at være registreret.

Læs her om de økonomiske problemer, som Barcelona slås med: Barcelona pantsætter fremtiden

Ren jubel

Ekstra Bladet er tilstede på Barcelonas træningsanlæg, når AC bliver præsenteret senere torsdag, men danskeren har allerede løftet lidt af sløret for sine forventninger til sit nye spanske eventyr.

- Jeg er virkelig glad. Jeg har ventet længe på at komme, og jeg er meget spændt på at starte her. Det er en fantastisk mulighed for mig og min familie, fortalte 'AC' til klubbens egen tv-kanal, hvorefter han satte lidt ord på, hvilen type spiller han er.

Den danske landsholdsspiller skiftede til Barcelona på en fri transfer efter 10 år i Chelsea med et udlån til Mönchengladbach undervejs.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Så meget tjener Andreas Christensen i Barcelona