Endelig! nu kommer lønnen

Den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite oplever sammen med resten af Barcelona-mandskabet for tiden, at der er meget usikkerhed om økonomien i den spanske storklub. Senest har der været problemer med at få udbetalt lønninger.

For en uges tid siden kom det frem i Cadena COPE, at spillerne ikke havde fået den løn, som de skulle have haft i december. Dog skulle det være planen, at lønnen skulle komme ind i februar.

Det har vist sig at være sandt, oplyser samme medie, som peger på, at udbetalingen passer med den aftale, som spillerne lavede med klubledelsen tidligere på sæsonen om at gå ned i løn.

Desuden bliver der peget på, at spillerne får udbetalt deres løn i to forskellige udbetalinger, hvor den første er i december, mens den anden kommer i juni.

Derfor vil det nu være interessant, hvordan udbetalingen kommer til at gå til sommer, når det tog omkring to måneder at få styr på det denne vinter.

Aftalen mellem Barcelona-spillerne og ledelsen lyder på, at man går 833 millioner kroner ned i løn, og at man over de næste tre år udsætter over 350 millioner kroner.

De økonomiske vanskeligheder for Barcelona er kommet som følge af coronakrisen, hvor blandt andet tilskuer-forbud og generel lav turisme har kostet enorme beløb for catalanerne, som nu lider.

Som om det ikke skulle være nok, så er klubben uden præsident, og først til marts kommer man til at kunne stemme. Det skulle ellers have været klaret i slutningen af januar, men grundet coronarestriktioner måtte man udskyde valget.

