Endnu en Real Madrid-stjerne får fængselsstraf

Skattevæsenet i Spanien fortsætter med at afsløre fodboldstjerner i skattesnyd. Nu må også Europas bedste fodboldspiller punge ud.

Luka Modric har i dag erklæret sig skyldig i to sager om skattesnyd. Det skriver El Mundo.

Ifølge det spanske medie har Modric accepteret en straf på otte måneders betinget fængsel, som han dog kan annullere, hvis han betaler cirka 60.000 euro svarende til 450.000 danske kroner.

Den kroatiske midtbanedirigent slipper dog ikke for at skulle tilbagebetale de beløb, han har snydt de spanske skattemyndigheder for. Her er der tale om et beløb, der kan ende på flere end ti millioner kroner.

Luka Modric skriver sig med dommen ind i klubben af store personligheder i spansk fodbold, der har fået et rap over nallerne for skattesnyd. Tidligere er blandt andre Marcelo, Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Neymar og Messi blev dømt.

Den kroatiske midtbanespiller har dog også en anden og noget mere alvorlig anklage hængende over hovedet. Luka Modric risikerer således fem års fængsel i hjemlandet efter at have vidnet i en sag, der sendte fodboldbossen Zdravko Mamic i fængsel.

I den sag beskyldes Modric for såkaldt falsk vidnesbyrd. Liverpools kroatiske forsvarsspiller Dejan Lovren er involveret i samme sag og risikerer ligeledes fængselsstraf.

