Enighed: Jude Bellingham skifter til Real Madrid

Real Madrid er millimeter fra at hente det engelske stortalent Jude Bellingham i Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund skriver nemlig i en børsnotering, at Jude Bellingham er meget tæt på at blive solgt til Real Madrid.

Det skriver den tyske klub på sin hjemmeside.

Klubben skriver, at der er enighed blandt de to klubber, og at der også er styr på de kontraktlige forhold.

Derfor mangler der nu kun det sidste papirarbejde, inden Jude Bellingham officielt kan kalde sig for Real Madrid-spiller.

Ifølge den normalt troværdige transferjournalist Fabrizio Romano betaler 'Los Blancos' 103 millioner euro, svarende til godt 767 millioner kroner for den engelske midtbanespiller.

Det 19-årige stortalent bliver udstyret med en kontrakt, der holder ham hos den spanske storklub frem til 2029.

Den unge brite har imponeret stort i denne sæson for Dortmund, der var millimeter fra at vinde det tyske mesterskab. Her scorede han otte kasser og lavede fem assists fra sin position på midtbanen.

Han var også en af nøglespillerne under VM for England, der nåede frem til kvartfinalen.

Bellingham nåede at spille 132 kampe for den tyske storklub og scorede 24 mål.