Er det Braithwaites store chance?

På lørdag kan Martin Braithwaite vinde sit første trofæ efter skiftet til Barcelona, når de på lørdag skal spille pokalfinale mod Athletic Bilbao. Det ser dog ud til, at man i den catalanske storklub har indstillet sig på, at det er Ousmane Dembele, som skal spille sammen med Lionel Messi i front.

Dog ser det nu ud til, at der kan være en smule tvivl om Dembele alligevel. Det melder det spanske medie Cope, som peger på, at franskmanden er blevet ramt af sportsbrok.

Det har han sådan set været i de sidste par uger, forlyder det. Derfor får han også behandling for sin skade hver eneste eftermiddag med en fysioterapeut for at undgå tilbagefald, og derfor kan der være en åbning for den danske landsholdsangriber, hvis smerten bliver for hård at klare for Dembele.

I Barcelonas kamp mod Real Madrid i lørdags var det da også Braithwaite, der erstattede Dembele undervejs i kampen. Endvidere har Braithwaite spillet en stor rolle i, at Barcelona er kommet til finalen.

Mens spillere som Ansu Fati, Philippe Coutinho og Neto er ude med skader, så ser det bedre ud for Gerard Pique, som har trænet normalt med i denne uge med udsigt til, at han skal spille i pokalfinalen.

Kampen mellem Barcelona og Bilbao spilles lørdag klokken 21.30, og den bliver spillet i Sevilla.

