Er det her Bales næste klub?

Flere og flere ting peger i retningen af en genforening i det nordlige London, hvor Tottenham står klar. Real Madrid er klar til at lægge penge i lønposen for at skille sig af med waliseren

For det første er han uønsket af cheftræner Zinédine Zidane.

For det andet gider han ikke være i Real Madrid længere.

For det tredje længes han hjem til britisk fodbold.

For det fjerde er José Mourinho angiveligt frisk på et samarbejde.

For det femte vil Real Madrid angiveligt betale noget af hans løn, så længe han smutter.

...og så er der gensynet med den klub, der var med til at gøre ham til én af verdens bedste og mest hypede spillere.

At Gareth Bale skulle ende med at vende 'hjem' til Tottenham Hotspur FC, som han forlod for syv år siden, er ikke længere så usandsynligt, som det tidligere har været.

Det springende punkt er, som det igen og igen er blevet fortalt, økonomien.

Bale er pokkers dyr at have rendende. Han tjener spidsen af en jetjager i Real Madrid (på den voldsomme side af 100 millioner kroner om året) og ventes ikke at være indstillet på nogen videre lønnedgang ved et skifte.

Vil dække halvdelen

Derfor har folk i flere engelske klubber med Manchester United og Spurs som de mest ængstelige vægret sig. Ja, det ville være skæppeskønt med Bale i de forreste geledder, men tanken om at skulle barbere truppen ned til 13 mand for at have råd til ham, har fået dem til at pakke sig.

Men hvad nu hvis ovenstående var rigtigt? At Real Madrid vil betale noget af hans løn bare for at slippe af med ham? Ja, så ville situationen være en anden.

Daily Telegraph og Marca, der synes nogenlunde lige så hvid i kanten som Raúl, Sergio Ramos og Paco Buyo tilsammen, skriver, at Los Merengues vil være parat til at dække halvdelen af lønomkostninger, hvis blot en anden klub vil stå for resten.

Artiklen fortsætter under billederne

Gareth Bale nåede at blive kåret til Premier Leagues bedste spiller, inden salget i 2013. Foto: Sang Tan/AP/Ritzau Scanpix

Florentino Perez og Real Madrid slog verdensrekorden, da de betalte 700 millioner kroner for Bale i sommeren 2013. Foto: Paul Hanna/Reuters/Ritzau Scanpix

EM 2016 var en personlig triumf for Gareth Bale, der spillede en markant rolle, da Wales sensationelt nåede semifinalen. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Han har spillet fire Champions League-finaler med Real Madrid - og vundet dem alle. Her i 2018 efter 3-1-sejren over Liverpool, hvor han tilmed scorede et par gange. Foto: Pavel Golovkin/AP/Ritzau Scanpix

Forholdet til cheftræner Zinédine Zidane er ikke gået. Her ses de i dialog 24. juni under kampen mod Real Mallorca. Foto: Susana Vera/Reuters/Ritzau Scanpix

Se, så er det straks en anden sag.

Mourinho talte allerede i sine United-dage om muligheden for at få fat i Bale, men det endte med ingenting.

Det er ikke længe siden, Gareth Bale brokkede sig højlydt over forholdene i Madrid. Waliseren fik omsider sat ord på sine frustrationer og samtidig udtrykt længsel efter noget andet.

- Det er egentlig ikke op til mig. Hvis mulighederne er der, er det noget, jeg med sikkerhed vil se på. Vi må se, hvad der sker. Der er endnu god tid i dette transfervindue. Men det vigtigste er, at det er op til Real Madrid, sagde han til Sky Sports.

'Jeg vil gerne spille fodbold'

Sidste år var han på vej til Kina, men Real Madrid nægtede i sidste øjeblik at lade handlen gå igennem.

Gareth Bales kontrakt løber til 2022.

Han har i sin syv sæsoner vundet det spanske mesterskab to gange, Copa del Rey en enkelt gang, Supercopa'en en enkelt gang, Champions League fire gange, UEFA's Super Cup to gange samt VM for klubhold tre gange.

- Jeg vil gerne spille fodbold. Jeg er stadig motiveret til at spille fodbold. Jeg er 31, men min form er virkelig god, og jeg føler, jeg har meget at give, sagde han i interviewet med Sky.

Det er utvivlsomt, og fansene i Tottenham så nok også gerne en genforening. Spørgsmålet er så, om David Levy og resten af ledelsen i London-klubben kan og vil finde pengene.

Se også: Real-stjerne skifter til PL-klub

Se også: Flot generalprøve: Fik 1-1 mod Premier League-klub

Se også: I angreb på sin egen klub

Se også: Gigant-handel er hjemme

Monsterlønninger - de er Danmarks bedst betalte

Den ukendte Premier League-danskers utrolige historie

Ventede i 30 år - døde en måned før forløsningen