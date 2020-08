Er lige blevet ansat: 'Han får max et år'

Ronald Koeman får ikke mere end et år som FC Barcelona-træner, hvis der næste år bliver valgt en ny præsident i klubben, mener Barcelona-journalist

Selvom Ronald Koeman blot lige er trådt ind ad døren i FC Barcelona, så skal han ikke forvente at være der længe.

Sådan lyder det fra Cordula Roura, der er journalist på El Mundo Deportivo, der har hovedsæde i Barcelona. Hun følger FC Barcelona tæt og har styr på, hvad der rør sig i klubben.

- Koeman skal ikke forvente at blive siddende som træner i mere end et år, siger hun til Ekstra Bladet.

Grunden til, hun ikke ser Koeman varme trænersædet i FC Barcelona i længere tid, er det kommende præsidentvalg i FC Barcelona, der afholdes til marts næste år.

Den upopulære Josep Bartomeu bliver højst sandsynligt ikke valgt igen, og selvom der ikke er nogle officielle kandidater endnu, har flere allerede proklameret, at de stiller op.

Artiklen fortsætter under billedet:

Josep Bartomeu har været utrolig udskældt i sin tid som præsident i FC Barcelona. Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix

En af dem er Victor Font, der til det spanske radioprogram El Larguero fortæller, at han ikke ser Koeman som fremtidens mand til at stå i spidsen for FC Barcelona.

- Uanset hvordan Koeman klarer det i første sæson, så er han ikke træner i Barca i 2021-2022. Det bliver Xavi, der kommer til at stå i spidsen for holdet, siger Victor Font til radioprogrammet.

I følge Cordula Roura bliver det en legende-duo, der kommer til at stå i spidsen for Barcelona om et år.

- De vil have Xavi og Puyol, men de vil ikke være i FC Barcelona, så længe Bartomeu er præsident.

Mødt med blandede følelser

Ronald Koemans ansættelse har fået en blandet modtagelse blandt FC Barcelonas fans. På den ene side var han en stor spiller, da han i starten af 90'erne spillede for den catalanske storklub, men hans senere trænerkarriere har været en sløj omgang.

- Koeman scorede sejrsmålet på Wembley 1992 i CL. Han er en af de spillere, der repræsenterer Barcas storhedstid i 90'erne.

- Derimod har han ikke nogle store præstationer på sit træner-CV, og det, at han ikke har præsteret noget som helst, er, hvad der bekymrer fansene. Han bliver specielt husket for sin tid i Valencia, der endte med at være en kæmpe katastrofe.

Ronald Koeman har umiddelbart skrevet under på en kontrakt frem til 30. juni 2022, men som tingene ser ud, så bliver det nok til kortere tid i klubben for den hollandske legende.

Se også: Bizar aftale kan koste Barça kassen

Se også: Officielt: Tager over i FC Barcelona

Se også: Udrensning fortsætter: Legenden færdig i Barcelona