Et år med 'Braithelona': Trodsede Laudrups logik

De fleste kunne ikke tro deres egne øjne.

For et år siden havde Martin Braithwaite netop fået debut for FC Barcelona, og guldhjælpemig om den arbejdsomme og dedikerede angriber fra Esbjerg ikke havde været med i to mål og fået en tillykke-krammer af verdens bedste Messi.

- Det var som en 10-årig Martin Braithwaite, der mødte op til træning. Når man er ung og har alle de drømme... Lige pludselig er man der. Man har drømt om at være i sådan en klub, siden man var helt ung, siger Barcelona-spilleren i en Grahams Hunters podcast, hvor han bliver bedt om at se tilbage på sin første dag i klubben.

- Jeg har set nogle af de her spillere som helt ung. Jeg så dem, da jeg var hjemme i min lille by i Danmark, og nu er de mine holdkammerater.

- Når man pludselig kigger sig i spejlet og ser klubbens logo og siger: 'Jeg er her virkelig'.

- Når man træner, så er alt normalt, men når man ankommer og har tid til at tænke over det, så er det specielt. Det vil jeg altid huske.

De allerdyreste drenge tog godt imod Braithwaite. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg sagde til mig selv: 'Jeg vil være her i mange år - jeg vil gøre alt.'

- Jeg havde sommerfugle i maven, men jeg forsøgte ikke at tænke over det. Men på vej til første træning kunne jeg bare mærke begejstringen.

- Det var fantastisk at få den velkomst fra folk i klubben og af spillerne. Det var så nemt at falde til. Alt var nemt for mig.

Laudrup var skeptisk

Den tidligere Barcelona-stjerne Michael Laudrup forudsagde, at Braithwaite nok kunne gøre sig forhåbninger om syv kampe fra start og to mål, før han blev sendt videre i næste transfervindue.

Men her et år senere er angriberen stadig i klubben og har også overgået forventningerne på de andre parametre.

Kilde: Sofascore

Faktisk ender det med at være hans længste kontinuerlige ophold i en klub siden tiden i Toulouse fra 2013 til 2017. I de mellemliggende år han flakket mellem Middlesbrough, Bordeaux og Leganés.

Braithwaite skrev under på en aftale, der varede 4,5 år, og den troede mange blot var for syns skyld, men han har før taget fusen på fodboldverdenen, så hvorfor ikke igen?

Sí sí sí! Debut Det kunne nærmest ikke skrives bedre. I sin første kamp to dage efter præsentationen var Braithwaite med i to mål og blev omfavnet af Messi. - Han vandt straks Camp Nou med sin generøsitet og sin intensitet, lød det i Barcelona-sportsavisen El Mundo Deportivo. Nummer ni 6. oktober stod det klart, at Martin Braithwaite ville skifte nummer - fra 19 til 9. Suarez var sendt til Atletico Madrid, hvor han nu er ligatopscorer, men det var ikke kun uruguayanerens sko, der skulle udfyldes. Også spillere som Cruyff, Laudrup, Ronaldo, Romario og Zlatan Ibrahimovic har haft det legendariske nummer i Barcelona. Noget af et skulderklap. Champions League-braget To kasser og en assist i en besværlig udekamp mod Dynamo Kiev i Champions League var virkelig et højdepunkt for den danske angiber. - Det er præcis, det man efterlyser, at spillere, der så får chancen, også viser sig frem, og det gør han i aften med to mål. Det kunne ikke være bedre for ham, sagde den danske landsholdslegende Preben Elkjær efterfølgende.