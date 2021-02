Et klart signal fra Braithwaite

Martin Braithwaite leverede to oplæg i Barcelonas 3-0-sejr og har sendt et signal om, at han bør starte inde mod Sevilla lørdag, mener spansk avis

Onsdag aften startede Martin Braithwaite på banen for første gang i La Liga siden 7. februar, og danskeren kvitterede ved at lægge op til to mål i Barcelonas 3-0-sejr over Elche.

Først kombinerede han elegant med Lionel Messi og fandt argentineren med en fræk fodsål bag om sin egen støttefod, inden han iskoldt headede et perfekt oplæg til Jordi Alba, der lukkede til 3-0.

Selvom Braithwaite først strålede efter pausen, så mener den spanske sportsavis AS, at præstationen sender et klart signal til cheftræner Ronald Koeman om, at han bør overvejes i startopstillingen i lørdagens topkamp mod Sevilla.

- Det faktum, at han ikke scorede selv, vil være frustrerende, men han har rakt hånden op i forhold til at starte mod Sevilla lørdag. Ud over hans værdifulde bidrag i angrebet, leverede han også en stor indsats, når Barcelona forsvarede, skriver avisen.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Enric Fontcuberta/Ritzau Scanpix

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Martin Braithwaite var foretrukket frem for Antoine Griezmann, der dog erstattede den 29-årige dansker efter 75 minutter - og i øvrigt brændte en direktør inden lukketid.

Barcelona fik først gang i målscoringen efter pausen, og El Mundo Deportivo undlader heller ikke at kritisere Braithwaite og resten af holdet for en sløj første halvleg.

- Han opgav ikke efter en forfærdelig første halvleg personligt og kollektivt og endte med at være en nøglespiller med to oplæg, lyder det i bedømmelsen af Braithwaite.

Den store gejst og mentale styrke bemærkes også hos SPORT, hvor man dog også noterer sig, at Braithwaite ikke altid så lige komfortabel ud på banen.

Martin Braithwaite udtalte sig selv om præstationen efter kampen. Det kan du læse her.

Afsløring: Beskidt spil i talent-krig

Her er Superligaens lønkonger: top 41-50