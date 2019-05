Eventyrlig halvleg - Wass sprudler i Valencia-show

Valencia holdt sig søndag til i kampen om top-4 i Primera Division, der giver adgang til Champions League i næste sæson.

På udebane vandt Valencia med 6-2 over Huesca, der dermed må se en nedrykning fra den bedste spanske række i øjnene. Det samme gælder for Rayo Vallecano, som lørdag tabte 1-4 til Levante.

Klubben kan ikke længere redde sig, da Valladolid slog Athletic Bilbao 1-0.

Danske Daniel Wass var med fra start for Valencia, og Wass indledte målfesten efter blot to minutter.

Brasilianske Gabriel sendte Wass afsted, og danskeren snørede en modstander og hamrede bolden i mål til 1-0.

Dermed scorede Daniel Wass sit første ligamål i denne sæson, hvor han er noteret for en scoring i Europa League.

To yderligere mål til gæsterne fulgte inden for de første 20 minutter og foran 3-0 blev Daniel Wass så noteret for et oplæg til målet til 4-0.

Danskeren lagde præcis bolden ind i feltet fra højre side, og Santi Mina sendte bolden i mål.

Et selvmål af hjemmeholdet betød, at Valencia gik til pause foran 5-0, og så kunne gæsterne tillade sig at slappe lidt af i anden halvleg.

Her scorede Valencia en enkelt gang mere, inden Huesca fik lov at reducere og score yderligere i overtiden til slutresultatet 6-2 til Valencia.

De tre point betyder, at Valencia har 55 point på femtepladsen.

Foran ligger Getafe med 58 point på den fjerdeplads, der giver adgang til Champions League, og der resterer to runder i turneringen.

Sevilla har efter to nederlag i træk også 55 point på sjettepladsen i den tætte dyst.

