Får ENDELIG sin debut efter 943 dage...

Tålmodighed er en dyd.

Spørg bare Real Madrid-målmanden Andriy Lunin, som endnu ikke fået sin debut for førsteholdet, selv om han har spillet i kongeklubben i mere end 30 måneder.

Men nu er der endelig håndgribeligt håb for den ukrainske landsholdsmålmand, som har udsigt til sin første kamp for storklubben, når Alcoyano venter i torsdagens Copa del Rey-møde.

Marca skriver, at 21-årige Lunin formodes at starte inde for favoritterne - 943 dage efter sin ankomst til den spanske hovedstad i en transfer fra Zorya i hjemlandet.

Han er dermed den spiller, som har ventet længst på sin debut i Real Madrid.

Andriy Lunin ses her under aktion for Ukraine. Arkivfoto: Sergei Grits/Ritzau Scanpix

Men ankermanden er næppe fuldstændig rusten, når chancen formentlig byder sig torsdag.

Lunin har holdt både handsker og hoved ved lige i Segunda Division forrige sæson, hvor han spillede 20 kampe for Real Oviedo.

Nu er han så tilbage hos sin egentlige arbejdsgiver for at agere reserve for Thibaut Courtois, der kan se frem til et hvil mod Alcoyano.

Det bliver et lille første skridt for Lunin, der selvfølgelig jagter det store spring til fast spilletid på sigt.

Den prognose arbejder Real Madrid nok også efter. Der blev i hvert fald lagt godt 60 millioner kroner på bordet for målmanden i 2018.

Første del af tilbagebetalingen på banen kan falde om få dage.

