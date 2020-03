Får hård kritik: '3000 km hensynløshed'

Der var blevet lukket ned i Spanien, men Pione Sisto tog sagen i egen hånd.

Den danske fodboldstjerne kørte fra Vigo i den nordlige del af landet til Danmark. Det fortæller både lokale El Desmarque og mediegiganten ESPN.

De fortæller, at han sammen med søsteren Katharina kørte en tur på omkring 3000 kilometer, hvilket ville tage omkring 26 timer.

Historien kom først frem i fredags, og her ønskede Sistos bror og agent, Angelo, ikke at kommentere sagen.

Ekstra Bladet har siden forsøgt at kontakte søsteren, men hun er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

De lokale spanske medier skåner ikke den danske dribler og kalder turen for '3000 kilometers hensynsløshed'.

Spillerne er blevet bedt om at blive hjemme i Spanien, og holdkammeraten Fedor Smolov har via Instagram fortalt, at han blev nægtet at rejse tilbage til sit hjemland, Rusland.

Sisto skulle ifølge medierne have taget af sted og først fortalt det til klubben, da han var nået frem.

Begge medier har fået at vide, at klubben håndterer sagen internt.

Den spanske regering har betonet, at man kun må forlade landet, hvis man har et nødvendigt ærinde, og bøderne starter ved 600 euro - altså 4500 danske kroner - hvis man ikke kan redegøre for et sådant.

Spanien er i disse dage hårdt ramt af coronavirussen, hvor omkring 6000 er døde som følge af sygdommen.

