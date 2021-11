Får ørerne i maskinen mod Real Madrid

Real Madrid holder trit med de øvrige tophold i La Liga.

Søndag tog den spanske hovedstadsklub en overbevisende 4-1-sejr med hjem fra et besøg hos Granada, der flirter med nedrykningsstregen.

Hjemmeholdet havde det mere end svært og gjorde ikke ligefrem livet lettere for sig selv, da både midtbanespiller Monchu og træner Robert Moreno fik rødt kort i anden halvleg.

Real Madrid var i kontrol og kørte sejren i garagen uden de store problemer. Klubben har nu 30 point efter 13 kampe og er på førstepladsen. Real Sociedad kan med en sejr over Valencia senere søndag tage førerpositionen.

Ferland Mendy og Marco Asensio indtog begge rollen som målscorer. Foto: Jon Nazca/ Ritzau Scanpix

Marco Asensio åbnede målscoringen for Real Madrid efter 19 minutter. Den spanske angriber fik bolden i højre side af banen og oversprintede Granada-forsvaret, inden han skovlede kuglen i kassen.

Føringen blev udbygget seks minutter senere.

Real Madrid spillede med fine kombinationer, inden bolden havnede hos Toni Kroos i venstre side af banen.

Tyskeren lagde den fladt ind foran mål, hvor Nacho Fernandez havde taget plads ved forreste stolpe. Derfra satte han indersiden på og dirigerede bolden op i nettaget.

Granada reducerede efter 34 minutter, da Luis Suarez - ej at forveksle med Atletico Madrids angriber med samme navn - tog chancen fra distancen. Afslutningen blev rettet af og snød Thibaut Courtois i målet.

Granadas Luis Suarez bragte spænding i kampen med sin reducering, men hjemmeholdet blev kørt over i anden halvleg. Foto: Jon Nazca/ Ritzau Scanpix

Fodboldens ABC udfoldede sig, da Real Madrid smukt spillede sig på 3-1 efter 56 minutter.

Karim Benzema drev bolden frem i højre side og spillede den fladt på tværs til Luka Modric. I stedet for at skyde selv lagde kroaten den uselvisk til siden til Vinícius Júnior, der scorede i et tomt mål.

Granada gjorde kort efter livet sværere for sig selv, da Monchu jævnede Vinícius Júnior med jorden og fik et direkte rødt kort. Granada-træner Robert Moreno blev så rasende over dommen, at han brokkede sig til et rødt kort.

Real Madrid udnyttede overtallet og bragte sig på 4-1 efter 75 minutter, da Ferland Mendy driblede ind i feltet og lagde kuglen i kassen.