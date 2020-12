'Fake news!'

Hvad skal der ske med Lionel Messi. Det er det helt store spørgsmål lige nu, efter at argentineren tidligere på året meldte, at han gerne ville væk fra FC Barcelona. Det lod det spanske klub dog ikke ske, men inden længe kan der være nyt.

Næste sommer kan Messi nemlig gå gratis, så der er tiltagende rygter omkring et januar-exit, da FC Barcelona i så fald kan få bare lidt penge ind for superstjernen.

Mandag kunne mediet El Chiringuito så melde, at PSG var forrest i køen til at skrive med Messi. En historie der kom bredt ud, og som nu har fået Messi-lejren til at reagere.

I en Instagram-story skriver Lionel Messis far Jorge Messi nemlig, at der ikke er noget i rygterne omkring PSG.

- Det er falsk, og det er bare endnu en ting, der kommer udefra. Jeg har været i Argentina siden september, og der har intet været, skriver Jorge Messi, der runder opslaget af med hashtagget '#Fakenews'.

Mange eksperter spår stadig, at det er Manchester City, der ligger mest lunt i svinget i forhold til en aftale med Lionel Messi. Løn og alder kan dog blive et problem for Premier League-giganterne.