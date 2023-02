Falder i svime over dansk stjerne

'Fejlfri', 'elegant', 'koldblodig', 'fremragende'. Superlativerne vælter ned over Andreas Christensen

Det er egentlig ikke nogen overraskelse.

Danske fodboldfans ved, hvor god Andreas Christensen er.

Efter skiftet til FC Barcelona er han blevet ved med at imponere, og søndag høster han massiv ros i spanske aviser efter en ny, stor præstation. Denne gang i 3-0-sejren over Sevilla.

Avisen Mundo Deportivo bruger overskriften 'fejlfri' om 'AC'.

'Hver kamp er lidt bedre end den forrige. Ikke en eneste fejl fra den danske midterforsvarer. Altid opmærksom. Starten på 1-0-målet kan tilskrives hans gode berøring af bolden og en lille pasning ind i området mod Raphinha.

26-årige Andreas Christensen har imponeret voldsomt, siden han ankom til Barcelona inden sæsonen. Foto: Gerard Franco/Ritzau Scanpix

Avisen Sport kalder den danske landsholdsstjerne for 'elegant'.

'Danskeren bliver aldrig nervøs og gør det nemt for andre. Det giver følelsen af, at han leger med sin smoking på. Han er fantastisk i en tandem med Araujo.'

Marca roser også Andreas Christensen.

'Han havde ingen problemer. Han var meget koldblodig. Han undgik en kontra fra En-Nesyr,'

Og AS stemmer i kor:

'Fremragende. Alt går godt. Ingen fejl. Vi står over for en spiller på et meget højt niveau. Han har ingen fejl eller mangler i sit spil. Det er det bedste supplement til Araujo.'

Også uden for kridtstregerne virker den danske midtstopper til at have det godt i den spanske storby.

Sammen med sin frue, Katrine Friis, hygger han sig med holdkammerater og var blandt andet til nytårsfest hos Robert Lewandowski.

