Faldet drastisk i Real Madrid

Man skal ikke have en arkæolog med for at opstøve Real Madrids succes.

De har vundet fire af de seneste ti Champions League-titler, og de er forsvarende spanske mestre.

Alligevel står de med en trup, som er faldet drastisk i værdi på meget kort tid.

Ifølge fodboldportalen Transfermarkt er Zinedine Zidanes trup nede som den ottende mest værdifulde i verden bag blandt andet landsfællerne FC Barcelona og Atletico Madrid.

Mest værdifulde trupper i verden 1. Liverpool FC: 8.3 milliarder kroner 2. Manchester City: 7.9 milliarder kroner 3. Bayern München: 6.54 milliarder kroner 4. Paris Saint-Germain: 6.5 milliarder kroner 5. FC Barcelona: 6 milliarder kroner 6. Chelsea FC: 5.97 milliarder kroner 7. Atletico Madrid: 5.7 milliarder kroner 8. REAL MADRID: 5.5 milliarder kroner 9: Manchester United: 5.48 milliarder kroner 10. Tottenham Hotspur: 5.4 milliarder kroner Vis mere Luk

Real Madrid toppede Transfermarkts liste i storhedstiden med ikonet Cristiano Ronaldo på holdet. Foto: Francisco Seco/Ritzau Scanpix

En af årsagerne til de faldende priser på Real Madrids spillere skal findes i den aldrende trup.

De fleste af de bærende spillere hos hovedstadsklubben er godt oppe i årerne, og truppens gennemsnitsalder på knap 28 år er den højeste blandt de ti mest værdifulde klubber i verden.

Floppets vilde løn - 76.000 i minuttet

Det frister ikke et marked, hvor ungdom er i høj kurs.

Det kan ses i toppen af Transfermarkts liste over de mest værdifulde spillere, som den franske sensation Kylian Mbappé fra PSG topper.

En liste, hvor vi skal helt ned til en 27. plads, før vi finder en Real Madrid spiller.

De mest værdifulde spillere i verden 1. Kylian Mbappé, PSG: 1.3 milliarder kroner 2. Neymar, PSG: 951 millioner kroner 3. Sadio Mané, Liverpool FC: 900 millioner kroner 3. Harry Kane, Tottenham Hotspur: 900 millioner kroner 3. Mohamed Salah, Liverpool FC: 900 millioner kroner 3. Kevin De Bruyne, Manchester City: 900 millioner kroner 7. Trent Alexander-Arnold, Liverpool FC: 820 millioner kroner 7. Raheem Sterling, Manchester City: 820 millioner kroner 9. Joao Felix, Atletico Madrid: 750 millioner kroner 9. Erling Haaland, Borussia Dortmund: 750 millioner kroner 19. Ansu Fati, FC Barcelona: 600 millioner kroner 27. Thibaut Courtois, Real Madrid: 560 millioner kroner Vis mere Luk

Eden Hazard kigger langt efter gode præstationer i øjeblikket. Foto: Javier Barbancho/Ritzau Scanpix

En anden årsag skal findes hos én specifik spiller, der på ingen måde har slået igennem.

Eden Hazard.

Det er blevet til små fire mål på 35 kampe for belgieren siden skiftet fra Chelsea, og Hazard har ifølge transfermarkt mistet en halv milliard kroner i værdi på bare ét år.

