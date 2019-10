Faldt i unåde efter bytur: Barcelona vil af med stortalent

Det er ikke mange dage siden, at Barcelonas brasilianske midtbanespiller Arthur blev set og fotograferet i den catalanske hovedstad i selskab med PSG-stjernen Neymar. Det er noget, som Barcelona-ledelsen ikke har været særlig begejstret for.

Nu melder Marca, at det kan ende med, at Arthur bliver sendt videre.

Det kommer efter et par dage, hvor midtbanespilleren har undskyldt sin beslutning om at tage i byen, og han ligeledes fik understreget, at sådan noget ikke sker for ham igen. Alligevel menes det, at han kan være på vej væk nu.

Her skulle det være i forbindelse med, at Barcelona angiveligt meget gerne vil have føromtalte Neymar tilbage til klubben, og her skulle Arthurs navn være i spil den anden vej for at lokke Paris-klubben til at sælge Neymar.

23-årige Arthur kom til Barcelona fra Gremio i 2018 for omkring 230 millioner kroner, og han har i løbet af sin karriere spillet 16 landskampe for Brasilien.

Foruden Arthur og Neymar var Leo Baptistao også med i gruppen, som torsdag aften valgte at tage i byen. Neymar var tilbage i sin tidligere hjemby, da han er i en bitter sag mod Barcelona om 200 millioner kroner.

