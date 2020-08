Fanget på foto i Barcelona: Tager han over?

I et radioprogram skulle Barcelona-præsident Josep Bartomeu allerede have fortalt, at træner Quique Setien er fyret oven på fredagens 2-8 mod Bayern, og nu ser afløseren ud til at være tæt på.

I hvert fald har sportsjournalisten David Ibánez fra Telecinco og Deportes Quatro fremlagt billeder, der viser hollandske Ronald Koeman i Prat-lufthavnen i Barcelona.

- Koeman har været et par dage i Barcelona og ankom i søndag eftermiddag til Prat-lufthavnen. Han er det bedste bud på en Barcelona-træner, og den som Bartomeu helst vil have, lyder det.

Også Victor Navarro fra Cadena Cope bidrager til viden om Koemans smuttur til Barcelona.

- Han gik ombord på et privatfly søndag klokken 18. Han besvarede ikke spørgsmål, lyder det.

Se de hemmelige billeder af Koeman i Barcelona-lufthavnen her



Og Koeman er også den store nyhed mandag morgen hos Barcelona-avisen El Mundo Deportivo.

'Barca og Koeman tættere på en aftale', lyder det i overskriften.

- Præsidenten har haft løbende kontakt med den hollandske træner de seneste dage, og de to parter er tæt på en aftale, lyder det i selve artiklen.

Også den anden catalanske sportsavis Sport fortæller, at hollænderen er favorit.

'Bartomeu forhandler personligt med Koeman', lyder det i overskriften her, hvor det fortælles, at Bartomeu har besluttet at tage tyren ved hornene og forsøge at vende krisesituationen i Barcelona.

Der er dog et par udfordringer i forhold til at tilknytte Koeman.

Koeman er hollandsk landstræner, så det kræver, at Barcelona smider de penge, der skal til for at købe Koeman ud af kontrakten.

Der er angiveligt en frikøbsklausul tiltænkt netop Barcelona, men den ville først gælde efter EM-slutrunden 2020. Og da EM grundet corona er udsat til 2021, så gælder den klausul formentlig ikke endnu.

I 2007 var Ronald Koeman træner for Valencia, og han er flere gange forbigået i Barcelona. Foto: HEINO KALIS/Ritzau Scanpix

Medie: Messi vil væk - nu!

Et skifte til Barcelona vil også kræve, at Koeman personligt er villig til at opgive projektet med at vinde den EM-slutrunde, som han var med til at vinde som spiller tilbage i 1988.

Endnu et problem er, at Koeman næppe forlader posten som hollandsk landstræner, hvis han kun er en midlertidig løsning i Barcelona.

Derfor er det vigtigt med præsident Bartomeus opbakning. Problemet er bare, at der skal være præsidentvalg i Barcelona næste sommer, og hvis en anden præsident tager over, hvad vil han så sige til at have Koeman siddende.

Et lig i lasten er også, at Barcelonas bestyrelse tidligere har fravalgt Koeman til fordel for navne som Luis Enrique, Ernesto Valverde og også Quique Setien.

Koeman på træningsbanen som spiller i Barcelona - her i 1993 med blandt andre Michael Laudrup. Foto: Lars Poulsen

Koemans plusser menes at være, at han er en legende i klubben, hvor han i 1992 sparkede den fineste europæiske titel i hus med en finalescoring, og han var i midten af 90'erne en del af det dreamteam, hvor Michael Laudrup også spillede. Han var desuden assistent i klubben fra 1998 til 2000.

Spillerne ventes derfor at ville respektere den stille hollænder, der aldrig blev den store succes som træner for Valencia i sidste årti, men siden har været i AZ, Feyenoord, Southampton og Everton og altså nu har ført Holland tilbage som en af Europas stormagter.

Tidligere har han også været træner i PSV, Benfica, Ajax og Vitesse, så det er en rutineret herre, Barcelona i givet fald får ind.

