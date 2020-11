Fanget på stripklub

To Tenerife-spillere befandt sig på en stripklub, hvor de brød de lokale corona-regler

Alberto Jimenez og Javi Alonso fra Tenerifes Segunda-mandskab havde tydeligvis ikke styr på de stramme corona-regler, der lige nu hersker på ferieøen.

De to spillere blev sammen med 24 andre gæster taget - med bukserne nede om man så må sige - da det lokale politi lavede en ransagning på en stripklub. Det fortæller Marca.

Klubben - altså fodboldklubben - fortæller, at de er meget ærgerlige over situationen.

- Tenerife har indledt en intern undersøgelse for at få styr på fakta og placere ansvaret, skriver ø-holdet, der understreger, at de vil benytte strengest mulig straffe i forhold til ligaens corona-protokoller og deres eget interne regelsæt.

- Tenerife beklager dybt denne adfærd, der er uacceptabel i enhver henseende, og endnu mere i den nuværende sundhedsmæssige situation.

På stedet konstaterede ordensmagten, at stripklubben ikke havde licens, der blev røget indenfor, politiets arbejde blev hæmmet, og så fandt man narkotiske stoffer. Derudover havde alle ikke mundbind på, skriver Marca.

De kanariske øer har i øjeblikket stramme retningslinjer og regler i forhold til den standhaftige virus, eftersom der har været mange smittede på det seneste.

Alt skal lukke klokken 23, og kun en tredjedel af den normale kapacitet må udnyttes på serveringsteder. Man må højst booke bord til seks personer, og der er generel stort fokus på at holde afstand.

