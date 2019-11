Fanget på tv: Mobber stjernen

Gareth Bale reagerede langsomt på en aflevering til fredagens træning, og det fik en holdkammerat til at mobbe ham med et golfslag

Sagaen om Gareth Bale, Real Madrid og golf ser ud til at vare lige så længe, som waliseren vil kunne gå spanske golfbaner rundt.

I omklædningsrummet har han fået øgenavnet 'The Golfer', har målmand Thibaut Courtois tidligere fortalt til den belgiske avis HLN.

Da Wales i tirsdags spillede sig til EM-slutrunden, var Bale efter kampen med til at vise et banner frem med teksten:

'Wales. Golf. Madrid. I den rækkefølge'.

Walisiske fans havde taget et banner med til landskampen mod Ungarn. Efter kampen tog flere af spillerne det med ind på banen for at vise det frem. Bale stod lige bag banneret og hoppede glad med. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Good bye Gareth Bale. Do enjoy your future golf club.... — Flygerian (@goaldenboy09) November 20, 2019

Good bye Gareth Bale. You ruined all the history you made in Madrid — Raian K (@RaianGiggs) November 20, 2019

Det fik flere Real Madrid-fans til at rase på de sociale medier og skrive, at Bale skulle forlade den spanske hovedstad.Han har dog på ingen måde forladt Madrid. Tværtimod. Fredag trænede han igen med sine klubkammerater.

Her spillede Real Madrid-stjernerne 'rondo', som er en populær træningsøvelse især i Spanien. Det gælder om at køre bolden rundt med kun én berøring pr. spiller, uden at dem i midten får fat i den.

Bolden kommer over til Bale, men han når på ingen måde at reagere og mister den i stedet.

Det fik holdkammeraten Mariano Díaz til lave et golfslag i luften og bagefter vende ryggen til Bale uden at fortrække en mine.

Waliseren kvitterede med at akavet grin.

Real Madrid spiller lørdag aften mod Real Sociedad, hvor Zinedine Zidane har ugens hovedperson med i truppen.

Se Bale blive golf-mobbet til træningen i klippet øverst og vurdér selv, hvordan situationen skal tolkes.

