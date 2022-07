Fans ellevilde over AC: Han vinder os Champions League!

Det kan godt være, at Andreas ikke hedder Lewandowski til efternavn, men der var stor begejstring blandt Barcelona-fansene for deres nye mand

Torsdag formiddag summede der af liv foran indkørslen til Blaugranas træningsanlæg, Ciutat Esportiva Joan Gamper.

På FC Barcelonas legendariske hjemmebane, Camp Nou, blev der lagt nyt græs, så præsentationen af Andreas Christensen måtte foregå i de lidt mindre bombastiske rammer i udkanten af byen.

Ikke desto mindre var masser af forventningsfulde FC Barcelona-fans dukket op flere timer inden præsentationen for – måske – at få et glimt af deres nye helt.

Med skilte, kameraer og kuglepenne stod de unge catalanere bevæbnet i kampen om at få et billede med den danske landsholdsspiller eller måske bare en autograf.

Artiklen fortsætter under billedet..

Unge Barcelona-fans var i god tid for at spotte Andreas Christensen på vej ind til træningsanlægget. Foto: Jonathan Damslund

Selvom Barcelona-fansene er forvænt med store stjerneindkøb som Antoine Griezmann, Luis Suarez og Memphis Depay for at nævne nogle få, så er der også høje forventninger til Andreas Christensen.

Ikke mindst fordi den danske forsvarsklippe var stærkt medvirkende til, at hans tidligere klub, Chelsea, vandt Champions League-finalen i sidste sæson.

- Det er en rigtig god signing. Han er her for at vinde den sjette Champions League-titel, og den tror jeg, vi har om ni måneder, fortæller en begejstret fan fra Mexico.

Artiklen fortsætter under billedet..

Andreas Christensen stoppede ikke i et sekund med at smile under sin præsentation. Foto: Jonathan Damslund

Han ankom til Barcelona fra hjemlandet aftenen før og kommer mest af alt, fordi han håber på, at Robert Lewandowski fra Bayern München snart skifter til Barcelona.

Men han ser også særligt frem til mødet med danskeren.

- Jeg har holdt med Barcelona, siden jeg var otte år gammel. Da Eriksen faldt om, begyndte jeg også at holde med Danmark. Man kan godt sige, jeg er Danmark-fan. Så jeg har set Christensen spille, og jeg tror, han kommer til at gøre det godt, siger han.

- Han bliver mere selvsikker, når han er blevet spillet sammen med de andre. Om to år er han den bedste spiller, lyder forventningen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Fire fans havde taget turen hele vejen fra Mexico for at møde Andreas Christensen - og måske Robert Lewandowski. Foto: Jonathan Damslund

Selvom Andreas Christensen ikke er på samme hylde som eksempelvis Robert Lewandowski, som der også blev spurgt flittigt ind til på pressemødet efter AC’s præsentation, er danskeren nu engang en stor stjerne på det danske landshold.

Rundt omkring træningsanlægget mødte Ekstra Bladets udsendte mange danskere, der også håbede på at se Andreas Christensen.

- Det er helt tilfældigt. Vi er på ferie hernede. Og så fik vi jo af vide, at Andreas skulle præsenteres i dag. Og så tænkte vi, at vi havde muligheden for at komme og se, om vi kunne se et eller andet, fortæller Jacob Schandorf, der sammen med sin søn Julius Schandorf var iklædt danske landsholdstrøjer.

Artiklen fortsætter under billedet..

Julius og Jacob Schandorf er både Danmark- og Barcelona-fans, så offentliggørelsen af Andreas Christensen i den catalanske storklub faldt i god jord. Foto: Jonathan Damslund

Der var naturligvis massiv interesse fra den spanske presse for at møde den danske tilføjelse til truppen.

Sergi Capdevila, der er journalist for Barcelona-avisen Diario Sport, fortæller til Ekstra Bladet, at stemningen omkring Andreas Christensens ankomst er meget positiv.

Ikke mindst fordi Andreas Christensen kommer på en fri transfer, og FC Barcelona i øjeblikket kæmper med finanserne.

- For publikum er han nok ikke den mest spektakulære signing. Men Barcelona-fansene kender godt situationen i klubben. Jeg tror, de synes, at Andreas Christensen er en rigtig god tilføjelse. Han har været fast mand under Thomas Tuchel i Chelsea, og han var med til at vinde Champions League i sidste sæson.

- Han er ung, men han er erfaren. Det tror jeg, Xavi (FC Barcelona-træner, red.) sætter meget pris på. Han er god med bolden, og her i Barcelona er det den vigtigste kvalitet for en forsvarsspiller, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ

FCM sender basiliansk fiasko til leje

Viborg henter kantspiller i Barcelona

Godt nyt før dansk EM-brag

--------- SPLIT ELEMENT ---------