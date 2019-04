Fans følte sig røvrendt - sendte klart signal til storklub

Det var en gruppe svært frustrerede Atlético Madrid-fans, der for et par uger siden rejste hjem fra Torino.

En omgang Ronaldo-hattrick havde sendt de dobbelte Champions League-finalister ud af turneringen, og det gjorde ondt.

Men det havde godt nok også svedet, at deres stjerner efter kampen slukørede var forsvundet ned i omklædningsrummet. Uden at hilse på de medrejsende fans.

Ikke så meget som en tommelfinger eller et symbolsk klap var det blevet til.

Griezmann, Godin og de andre var bare lusket væk.

Så irriterede var Atléticos fans, der trods alt havde brugt en del penge, tid og må have taget en - måske to - dage fri fra arbejde, at der kom en reaktion tirsdag aften på Wanda Napolitano - klubbens svært imponerende hjemmebane i Madrid.

For her spillede Atlético den første hjemmekamp siden 0-3-ydmygelsen 12. marts i Italien.

Demonstrationen blev udført af Frente Atlético, klubbens mangeårige hardcore-fangruppering, der bag det ene mål udeblev fra siddepladserne i kampens første 12 minutter.

Herefter sivede de stille og roligt ind på plads for at overvære resten af ligakampen mod Girona.

De 12 minutter var valgt, fordi tilhængerne er holdets 12. mand, og virkningen var mærkbar: Stemningen var ifølge vidner på stadion underligt flad - næsten ikke eksisterende.

I løbet af 1. halvleg bredte tilskuerne desuden et banner ud, hvor der stod 'Respetad a vuestra aficion', der kan oversættes til 'respekter jeres fans'.

Atlético vandt kampen 2-0 på scoringer af Diego Godín og Antoine Griezmann i kampens sidste kvarter. Sejren betyder, at Atlético haler to point ind på førerholdet fra FC Barcelona, der nu har et forspring på otte point, mens Real Madrid halser fem point efter Atlético med en kamp mere på programmet.

Der resterer for Atlético og Barcelona otte kampe. De to tørner sammen i Barcelona lørdag aften. Slutprogrammet ser således ud:

FC Barcelona

Atlético Madrid hjemme

Huesca ude

Real Sociedad hjemme

Alavés ude

Levante hjemme

Celta Vigo ude

Getafe hjemme

Eibar ude

Atlético Madrid

FC Barcelona ude

Celta Vigo hjemme

Eibar ude

Valencia hjemme

Valladolid hjemme

Espanyol ude

Sevilla hjemme

Levante ude

Derudover møder FC Barcelona Manchester United i Champions League-kvartfinalen, mens catalonierne også har kvalificeret sig til pokalfinalen mod Valencia.

