Der er flere årsager til, at et skifte til PSG vil være godt for Lionel Messi

Gigant bekræfter: Messi på listen

Lionel Messis kontrakt med Barcelona udløber om et halvt år, og tidligere på ugen bekræftede Paris SG-sportschefen Leonardo, at Messi er på deres liste over mulige nye spillere.

Det skifte ser den tidligere Barcelona-stjerne, Rivaldo, som en god idé.

- I Ligue 1 vil han kunne brillere uden problemer, da den er svagere end La Liga og Premier League, og det vil også tillade ham at passe på kroppen i løbet af sæsonen for at være klar til Champions League-kampene, siger Rivaldo til Betfair.

- Økonomisk er der kun få klubber, der kan betale ham bedre end PSG, så det vil være en fantastisk mulighed for Messi, siger Rivaldo.

Rivaldo spillede i Barcelona mellem 1997 og 2002. Foto: Ricky John Molloy/Polfoto

Han peger også på, at Messi vil få en landsmand som træner i form af Mauricio Pochettino.

- Han vil også blive genforenet med sin ven Neymar, så han har flere grunde til at sige ja, hvis der kommer et tilbud, siger Rivaldo.

