Fantastiske aftaler: - Skal jeg græde?

Martin Braithwaite har fået en stor drøm opfyldt, da han nu kan kalde sig FC Barcelona-spiller. Og allerede lørdag kan han komme i aktion for spanierne, der møder Eibar i La Liga.

Men hvor det er et godt skifte for Braithwaite og for Barcelona, der mangler en spiller på grund af skaden til Ousmane Dembélé, er det omvendt et forfærdeligt salg for Leganes. Klubben ligger næstsidst i La Liga og skal kæmpe en hård kamp for at undgå at rykke ud, og nu har klubben så altså mistet en af de vigtigste offensive spillere.

Det hele tog Leganes-træner Javier Aguirre dog i stiv arm, da han blev spurgt ind til salget af Braithwaite og Youssef En-Nesyri, der smuttede tidligere i transfervinduet.

- Jeg tager det som noget, der sker i fodbold. Hvad skal jeg gøre? Græde? Selvfølgelig kan man ikke forestille sig at miste de spillere, men nu må jeg bare lykønske dem, der hentede dem til Leganes. De blev købt for 9 millioner euro og solgt for 38. Fantastisk, siger Javier Aguirre på et pressemøde.

Javier Aguirre på Leganes-trænerbænken. Foto: ALBERT GEA/Ritzau Scanpix

38 millioner euro svarer til 284 millioner kroner.

Mens Braithwaite altså blev solgt til Leganes, skiftede En-Nesyri til Sevilla. De to har tjent mange penge ind til Leganes, men det betyder ikke så meget, hvis klubben rykker ud. Aktuelt ligger man altså næstsidst, så der venter en alvorlig kamp for at redde livet i foråret.

Den kamp er træneren dog klar til at tage op.

- Jeg ved ikke, om jeg kan opfinde noget, vi er nok løbet tør for kaniner i hatten. Vi skal kæmpe som vilde dyr - som Getafe og Atletico Madrid har gjort det i denne uge, siger træneren.

Leganes møder Celta Vigo lørdag på udebane. Celta Vigo er lige over nedrykningsstregen.

Se også: Kønsdiskrimination: Kræver 456 millioner kroner

Se også: Italiensk dril efter kasse: Nyt øgenavn til Eriksen

Nicolai har den vildeste fodboldhobby