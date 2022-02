FC Barcelona bekræfter Aubameyangs ankomst

Det har været noget nær en offentlig hemmelig i et par dage, men nu er det altså sikkert og vist. Pierre-Emerick Aubameyang er ny spiller i FC Barcelona.

Allerede mandag kom det i britiske medier frem, at stjerneangriberen ville få sin kontrakt med Arsenal ophævet, og at han derefter ville tage til Barcelona.

Tirsdag fortalte Arsenal, at parterne afbrød samarbejdet, og onsdag har FC Barcelona så præsenteret gaboneseren som ny spiller. Den spanske klub betaler ikke nogen overgangssum.

Aubameyang har sat sin underskrift på en kontrakt, der som udgangspunkt løber frem til sommeren 2025.

Den indeholder dog en option, som giver parterne mulighed for at gå hver til sit allerede i sommeren 2023. Derudover har Aubameyang fået en frikøbsklausul på 100 millioner euro.

Den 32-årige angribers kontrakt med Arsenal stod til først at udløbe i sommeren 2023, men efter en periode med gnidninger blev det altså til en skilsmisse før tid.

I december fik Aubameyang frataget anførerbindet i Arsenal, efter at han ifølge klubben havde forbrudt sig mod dens interne regler.

Aubameyang har igennem sin karriere scoret mål på samlebånd. I Arsenal blev det til 92 i 163 kampe. Før opholdet i London-klubben nettede han 141 gange i 213 kampe for Borussia Dortmund.

For Gabon er det blevet til 30 mål i 72 landskampe. Aubameyang skulle have deltaget i det igangværende Africa Cup of Nations, men kort før turneringens start blev han ramt af coronavirus.

Aubameyang nåede at blive rask, men så fandt lægerne nogle problemer med hans hjerte og sendte ham hjem. I London fik angriberen tjekket sit hjerte, og han blev clearet til at spille fodbold.

Nu skal Aubameyang så forsøge at hjælpe Barcelona tilbage til fordums styrke. Han er én af flere spillere, der for nylig er hentet ind for at forstærke de forreste geledder. Også Adama Traoré og Ferrán Torres er kommet til Barcelona i år.