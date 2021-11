FC Barcelona bekræfter: Kontrakt med Xavi til 2024

Fodboldklubben FC Barcelona giver Xavi Hernández en kontrakt som cheftræner frem til sommeren 2024.

Det bekræfter den spanske storklub på sin hjemmeside natten til lørdag.

Ifølge klubben ventes den 41-årige spanier at ankomme til Barcelona i weekenden. Han vil blive præsenteret som ny cheftræner mandag den 8. november på klubbens hjemmebane Camp Nou.

- Det er på tide at vende hjem. Velkommen Xavi, skriver FC Barcelona på Twitter.

- Det var ikke et farvel, det var et på gensyn, lyder det i et andet tweet, der inkluderer en videomontage af Xavis afgang fra klubben i 2015.

Allerede fredag stod det klart, at klublegenden ville overtage roret i Barcelona fra fyrede Ronald Koeman, da Xavis nuværende klub Al Sadd bekræftede, at Barcelona havde udløst en frikøbsklausul for at få fingrene i den tidligere midtbanestjerne.

Den 41-årige spanier skiftede fra Barcelona til Al Sadd i 2015 og spillede de sidste fire år af sin karriere i Qatar-klubben. Da han stoppede sin aktive karriere, blev han straks cheftræner i klubben.

Forinden havde Xavi brugt hele sit fodboldliv i Barcelona.

Xavi Hernndez er ny cheftræner i FC Barcelona. (Arkivfoto) Foto: Karim Jaafar/Ritzau Scanpix

Han blev opfostret på Barcelonas akademi, inden han ramte førsteholdet og spillede 767 kampe for storklubben.

Fire gange har han løftet Champions League-trofæet, og otte gange er han blevet spansk mester. Derudover har han med Spanien vundet VM én gang og EM to gange.

Som træner for Al Sadd hjalp Xavi blandt andet klubben frem til et mesterskab i sidste sæson. Han har også vundet to pokalturneringer med klubben og førte i 2019 holdet frem til semifinalen i den asiatiske udgave af Champions League.

Midtbanelegenden vil håbe, at han kan bruge den erfaring til at hjælpe FC Barcelona ud af en af sine værste spillemæssige kriser i flere år.

Storklubben, der hen over sommeren sagde farvel til superstjernen Lionel Messi, befinder sig således i øjeblikket på en niendeplads i den bedste spanske række, La Liga, mens det også er blevet til svingende resultater i Champions League.

