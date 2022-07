FC Barcelona henter midtbanespiller

FC Barcelona får tilgang af den ivorianske midtbanespiller Franck Kessie til næste sæson.

Det bekræfter den spanske storklub mandag på sin hjemmeside, to dage efter, at præsident Joan Laporta annoncerede, at Kessie ville blive præsenteret onsdag.

I samme omgang sagde Laporta også, at den danske landsholdsspiller Andreas Christensen vil blive præsenteret torsdag.

FC Barcelona har dog endnu ikke helt officielt meddelt, at danskeren skifter til klubben, som det mandag er sket med Kessie.

Franck Kessie kommer til på en fri transfer fra AC Milan, som han var med til at føre frem til det italienske mesterskab i sidste sæson.

Den 25-årige landsholdsspiller for Elfenbenskysten har underskrevet en kontrakt frem til 2026.

Klubben beskriver Kessie, som en spiller, der både kan bidrage i offensiven og i defensiven og nævner, at han har 'imponerende' tal som målscorer også.

I to sæsoner var Franck Kessie udlejet til AC Milan fra Atalanta, inden han skiftede permanent til Milano-klubben i 2019.

I alt blev det til 174 Serie A-kampe for AC Milan samt 35 mål.

I juni sagde Andreas Christensen, at han allerede havde skrevet under på en kontrakt med den klub, han skal repræsentere efter sommerferien, men han måtte ikke fortælle, hvilken klub der er tale om.

- Jeg ved godt, hvad jeg skal. Jeg håber snart, at det bliver offentliggjort, for jeg har vidst i et stykke tid, hvor jeg skal hen, sagde han efter en landskamp mod Østrig i midten af juni.

26-årige Christensen har senest spillet for engelske Chelsea, hvor han havde kontraktudløb 30. juni.