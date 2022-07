FC Barcelona henter Premier League-spiller

Kantspilleren Raphinha er tæt på et skifte til Barcelona fra Leeds, efter at de to fodboldklubber er blevet enige om en transfersum.

Det oplyser Barcelona og Leeds onsdag på klubbernes hjemmesider.

- FC Barcelona og Leeds United Football Club er nået til enighed om en aftale om Raphael Dias Belloli, Raphinha, som afhænger af hans lægetjek, skriver Barcelona.

Leeds skriver nogenlunde det samme på Premier League-klubbens hjemmeside.

Ingen af klubberne oplyser detaljer om kontraktlængde eller pris. Men spanske medier skriver, at Barcelona betaler Leeds 58 millioner euro (432 millioner kroner) for Raphinha.

Beløbet kan tilmed stige til 68 millioner (507 millioner kroner) med bonusser, skriver de spanske medier, der også mener at vide, at der bliver tale om en femårig kontrakt.

Købet af 25-årige Raphinha er umiddelbart ikke noget, der hjælper på Barcelonas skrantende økonomi med en gæld i nærheden af ti milliarder kroner.

Barcelona endte på andenpladsen i La Liga i sidste sæson, mens Leeds akkurat reddede sig fri af nedrykning i Premier League efter en dramatisk bundkamp i maj.

Raphinha har spillet ni landskampe for Brasilien, hvor det er blevet til tre scoringer.

I Barcelona bliver han holdkammerat med to danskere, Martin Braithwaite og Andreas Christensen, hvor sidstnævnte blev præsenteret som ny spiller i sidste uge.