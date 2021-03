FC Barcelona taber stort opgør til Vestager

Her bliver Braithwaite den store helt

Skattelettelser, som flere spanske fodboldklubber har fået i årevis, er at betragte som ulovlig statsstøtte.

Det fremgår af en dom torsdag fra EU-Domstolen i Luxembourg.

I første instans havde FC Barcelona, som anlagde sagen, vundet mod konkurrencekommissær Margrethe Vestager om de særlige skatteordninger.

Men EU-Kommissionen ankede sagen.

Torsdag endte det så i et nederlag for de spanske klubber. De vil dog næppe blive rystet over størrelsen på de beløb, de vil skulle slippe.

Et skøn fra EU-Kommissionen i 2016 sagde, at der var tale om maksimalt fem millioner euro. Det er lidt over 37 millioner danske kroner. Dette omtales ikke i EU-dommen torsdag, og derfor er størrelsen på beløbene usikre.

Domstolen skriver torsdag, at den med dommen ophæver EU-Rettens afgørelse fra 2019, og at FC Barcelona dermed taber sagen.

Sagen går tilbage til 1990.

Siden dengang har de spanske klubber betalt mindre i skat. Det skyldes, at klubberne har været undtaget fra bestemmelser i den spanske skattelovgivning.

De øvrige klubber i sagen er Real Madrid, Athletic Bilbao og Atlético Osasuna.

Når det er disse fire klubber, skyldes det en spansk lov fra 1990. Ifølge den skulle alle professionelle sportsklubber omdannes til sportsaktieselskaber.

Men det var ikke nødvendigvis gældende for de klubber, som havde opnået et positivt resultat i de forudgående regnskabsår. Det havde de fire klubber.

De kunne vælge fortsat at drives uden gevinst for øje, og dermed fik de en særlig skattesats.

Men EU-Kommissionen fandt, at denne skattereduktion var uforenelig med EU's indre marked og at betragte som ulovlig statsstøtte.

EU-Kommissionen krævede, at Spanien opkrævede yderligere skat fra klubberne.