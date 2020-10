FC Barcelonas præsident træder tilbage

Josep Maria Bartomeu er fortid som præsident for FC Barcelona.

Det skriver ESPN.

Bartomeu har tirsdag aften valgt at trække sig sammen med hele bestyrelsen for at undgå et forventet mistillidsvotum fra klubbens fans.

Derfor skal der nu være valg i storklubben, hvor medlemmerne skal vælge en ny præsident.

I mellemtiden skal en midlertidig bestyrelse sørge for den daglige forretningsgang i klubben.

Bartomeu har længe været en forhadt figur og symbolet på den deroute, klubben har været gennem, men det blev en strid med lokalstyret i Barcelona om fansenes sikkerhed under coronapandemien, der gjorde udslaget.

Mere end 20.000 tilhængere har skrevet under på kravet om hans afgang. Det er nok til at udløse en afstemning ifølge klubbens reglement, men nu har han altså valgt at gå, inden han blev væltet.

Ifølge ESPN er navne som Victor Font, Joan Laporta and Jordi Roche med i kandidatfeltet til den ledige post.

Josep Maria Bartomeu overtog præsidentembedet fra Sandro Rossell i 2014.

Indledningsvist var hans styre en succes, og han blev genvalgt for en seksårig periode efter klubbens treble-triumf i 2015.

Men siden er hans popularitet styrtdykket som resultaterne er udeblevet.

Både hos tilhængerne, men nok så alvorligt også i spillertruppen.

Efter historier om, at Barcelona-ledelsen stod bag profiler, der på sociale medier skrev dårligt om Lionel Messi og andre stjerner, har forholdet været uopretteligt, og kun truslen om en pinagtig retssag gjorde, at Messi blev i klubben i denne sæson.

Siden er det gået ned ad bakke med en uafgjort og to nederlag i de seneste tre ligakampe. I lørdags blev det til et nederlag på 1-3 hjemme mod ærkerivalerne fra Real Madrid.

Catalonierne er på 12.-pladsen i den bedste spanske række.

