Fem på stribe for Real Madrid

Real Madrid fortsætter stimen af sejre i den spanske liga. Onsdag blev det til den femte på stribe, da hjemmekampen mod Granada blev vundet med 2-0.

Dermed har Real sat jagten ind på lokalrivalen fra Atlético, der har haft en forrygende efterårssæson.

Både Atlético og Real er noteret for 32 point i toppen, men Atlético har dog spillet to kampe færre og har stadig momentum.

Granada ligger stadig på en fin syvendeplads, der også blev facit i sidste sæson, hvor klubben var oprykker.

Real Madrid virkede uden det store overskud i første halvleg og havde svært ved at skabe chancer ud af spilovertaget.

Derimod spillede Granada friskt til. Holdet havde gode muligheder, ikke mindst en fri hovedstødschance kort før pausen.

Dommeren var i slutfasen tæt på at tildele udeholdet et straffespark, men undlod at pege på pletten efter at have nærstuderet situationen ved hjælp af VAR.

I anden halvleg fik Real lagt et mere intenst pres, og efter ti minutter var der dømt rent skydetelt med fire store chancer i samme angreb.

Indskiftede Marco Asensio kunne have leveret en kandidat til årets mål, men hans helflugter med hælen prellede af på stolpen.

I stedet blev Asensio noteret for en assist i det efterfølgende minut, da han sendte bolden ind foran mål, hvor Casemiro headede 1-0-målet ind.

Granada jagtede en udligning i slutfasen, men blandt andet en god hovedstødsmulighed endte med et forsøg lige over mål.

I stedet slog Karim Benzema sejren fast i kampens fjerde og sidste tillægsminut. Han løb solo ned mod Granada-målet og scorede fra en position lige uden for feltet.

