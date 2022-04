Festen sluttede på Mallorca

To stimer blev brudt, da Mallorca lørdag tog imod Atlético Madrid i La Liga.

Hjemmeholdet fra ferieøen gik ind til kampen med syv nederlag i træk i bagagen, mens gæsterne havde vundet de seneste seks i ligaen.

Men nu er det hele nulstillet. Mallorca vandt 1-0 over hovedstadsklubben. Vedat Muriqi fra Kosovo blev den store helt for hjemmeholdet med sit mål, der blev lavet med cirka 25 minutter tilbage.

Atlético Madrid havde ellers siddet tungt på bolden, men kunne altså ikke omsætte det til mål. I stedet slog Mallorca til. Det skete på et straffespark, som Vedat Muriqi hamrede ind.

Vedat Muriqi (til højre) jubler efter sin scoring. Foto: Jaime Reina/Ritzau Scanpix

Atlético skal nu til at se sig over skulderen i kampen om en slutplacering i top-4.

Diego Simeones mandskab er nummer fire i tabellen med 57 point, hvilket er ét mere, end Betis har på femtepladsen. Begge hold mangler at spille syv kampe.

Mallorcas sejr giver tre vitale point til holdet, der kæmper for at undgå nedrykning. Mallorca er nu placeret på 17.-pladsen - lige over nedrykningsstregen - med 29 point, ét mere end Cadiz på 18.-pladsen.