Fik du den? Marcelo med overdreven lækker dribletur

Real Madrid-stjernen leverer ofte små lækkerier til træning. Som nu denne her

At Real Madrids venstre back Marcelo er en formidabel fodboldspiller med en eminent teknik ved de fleste, der følger med i spansk fodbold og Champions League.

Men derfor kan man da godt give prøver på talentet og evnerne under træningen på Ciudad Real Madrid, når nu læderet, de saltstøtte-lignende holdkammeraterne og en billard-tæppe af et underlag giver mulighed for det.

Tag nu denne seance under en træning i denne uge, hvor Marcelo ud af det blå pludselig viste evner, der ikke lader hans gamle buddy i omklædningsrummet, Cristiano Ronaldo, noget efter.

Marcelo is a left-back.

Marcelo is a left-back.

Marcelo is a left-back.



@realmadrid pic.twitter.com/uhl1Pv2HMT — Football Tweet (@Football__Tweet) June 22, 2020

En høj bold dratter ned til brasilianeren nær straffesparkspletten. Det er træning, så markeringen er lidt løs i det. Han kæler for bolden og lægger den stille med venstrepoten.

I næste sekund afdribler han fikst en holdkammerat, mens en anden tililende kollega får samme behandling. Denne tager et par skridt og er ikke helt væk, da Marcelo dog vælger at lukke festen.

Hvor andre nok ville være forholdsvis ude af balance, holder backen den fint kørende og prikker pludselig til kuglen med venstre spids af støvlen. Til overraskelse for sin 'markør' - og for målmanden inden på stregen nogle meter væk.

Denne smider sig, men bolden triller stille og roligt i nettet.

Det er overstået ganske hurtigt, men undervejs er det udført elegant, lækkert og fuldstændig i balance.

Real Madrid fører den spanske La Liga - med samme pointtal som FC Barcelona.