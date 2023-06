Fik et chok, da han læste om hustruen

FC Barcelona-stjernen Robert Lewandowski fik formentlig morgenkaffen galt i halsen, da han i medierne læste, at hans kone Anna overvejede en karriere inden for MMA.

Det polske superpar er begge talentfulde atleter, men 34-årige Anna Lewandowska, der havde en rigtig lovende fremtid inden for karate, er de seneste mange år gået influencervejen og har nu mere end 5,3 millioner følgere på sin Instagram.

Det kom derfor også som et stort chok for den polske stjerneangriber Robert Lewandowski, da han i medierne læste, at hans hustru var blevet tilbudt at kæmpe i MMA.

Foto: Vianney Le Caer/Ritzau Scanpix

Det fortæller hans hustru i sin podcast, WojewódzkiKędzierski.

Her forklarer Anna Lewandowska om et møde med Slawomir Peszko, der er ejer af MMA-organisationen KSW, som er rigtig stor i Polen.

- Jeg fik en kop kaffe med Slawomir Peszko, og han foreslog, jeg skulle prøvet noget nyt, siger hun ifølge Bild og fortsætter.

Annonce:

- Han fortalte, at det ville tage to års forberedelse, før jeg ville være klar, og jeg fortalte ham, at jeg ville diskutere det med min mand først.

Nyheden om mødet mellem Anna Lewandowska og Peszko havde dog spredt sig med lynets hast, så Barca-angriberen havde selv kunnet læse om det i medierne, og han var eftersigende noget forvirret.

- Jeg forlod mødet, og efter en times tid dukkede oplysninger op i medierne. Min mand hørte om det i pressen og spurgte mig: 'Anna, hvad laver du, hvad er det for nogle artikler?', siger hun og understreger samtidig, at hun nok ikke kommer til at kæmpe i oktagonen, netop fordi hun danner par med Robert Lewandowski.

De to mødtes på et sportsakademi i udkanten af ​​Warszawa, da de begge var 19 år og har dannet par lige siden.