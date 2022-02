Fik opkaldet: Ikke ét minut i tvivl

I sidste uge faldt de sidste brikker på plads, så den danske landsholdsspiller Daniel Wass kunne foretage skiftet fra Valencia på den spanske østkyst til mesterholdet Atlético Madrid i den centralt beliggende hovedstad.

Rygterne florerede i noget tid, og Valencia var angiveligt ikke meget for at slippe den alsidige dansker. Men Wass var aldrig i tvivl om, at han ville til Atlético.

- Når Atlético ringer, så behøver man ikke at tænke. Det er en storklub, som vandt ligaen sidste år, siger han i en video, som er produceret af La Liga, efter sit skifte.

- Der er store spillere og en fantastisk træner (Diego Simeone, red.). Så jeg behøvede ikke at overveje i ét minut, om jeg skulle skifte hertil.

Wass er ny mand i den spanske hovedstad. Foto: Ritzau Scanpix

Den 32-årige tidligere Brøndby-back har først i Celta Vigo og siden i Valencia slået sit navn fast i den spanske liga - både som midtbanespiller og back.

I sæsonen 2018/19 vandt han sin første og hidtil eneste klubtitel, da Valencia strøg til tops i Copa del Rey.

Med skiftet til Atlético håber og tror Wass, at han kan få kastet mere glans over sin meritliste.

- Det er et hold, som altid spiller Champions League og altid klarer sig godt i ligaen og i Champions League. Det er en ære at være her, siger han.

Atlético Madrid har siden 2009 vundet det spanske mesterskab to gange, Copa del Rey én gang, Europa League tre gange og været i to Champions League-finaler.

Danskerens kontrakt løber foreløbig frem til sommeren 2023.

