Finale-brag venter: - Det bliver sindssygt dramatisk

Hverken Real Madrid eller FC Barcelona er på banen, når den spanske pokalturnering lørdag aften skal finde sin vinder.

Alligevel er der lagt op til et brag af en finale, når sprudlende Real Betis skal op imod de bidske profiler fra Valencia på Estadio de La Cartuja i Sevilla.

Sådan lyder det fra Ekstra Bladets fodboldekspert Paulo Augusto Chichon, der skal kommentere opgøret live på Ekstra Bladet+.

- Det bliver sindssygt dramatisk. Det gør det, fordi det er de her artister fra Real Betis, der skal op imod Valencia-træneren José Bordalás' soldater, der vil forpurre kampen og forsøge at stikke en kniv i ryggen på Betis-mandskabet.

Artiklen fortsætter under billedet..

Manuel Pellegrini har stået i spidsen for flere spanske klubber, men aldrig vundet et trofæ i landet. Nu kan han gøre det som træner for Real Betis. Foto: CRISTINA QUICLER/Ritzau Scanpix

- Real Betis er et hold, som størstedelen af Spanien måske er en lille smule forelsket i, og på den måde kan jeg nærmest kun forestille mig, at der kommer kæmpe spænding og intensitet.

Historisk finale

Det er ikke ligefrem hverdagskost, at hverken Real Madrid eller FC Barcelona har nået vejen til finalen i pokalturneringen, men det gør blot finalen endnu mere interessant, mener Paulo Augusto Chichon.

- Den kommer til at gå over i historiebøgerne som en af de mere uforglemmelige finaler, fordi det kun er anden gang i løbet af de sidste ti år, at vi hverken har Real Madrid eller FC Barcelona i finalen. Man kommer til at huske tilbage på den her finale.

Det er da også to traditionsklubber, der lørdag aften træder ind på banen. Begge mandskaber nyder stor opbakning i Spanien med utallige medlemmer.

Artiklen fortsætter under billedet..

Valencia har stærkt brug for en optur midt i en yderst svær tid for klubben. Foto: JUAN CARLOS ROJAS/Ritzau Scanpix

Men selvom de begge nu står i finalen og begge hungrer efter et trofæ, så er det to vidt forskellige situationer, de står i lige nu.

- Valencia har lidt flere trofæer at flage med, men en titel vil betyde meget lige nu, fordi Valencia siden 2019 har været i store problemer, siger Paulo Augusto Chichon.

- De har en enorm depression, der hænger som en dyne over dem, og der er ikke nogen overhovedet, der tør spå om nogen form for optimisme overhovedet. Så en sejr lørdag aften vil ikke være et tegn på en lys fremtid, men som et desperat håb om forbedring.

- Hos Real Betis er det fuldstændig omvendt. Der er virkelig god stemning i klubben, de spiller rigtig, rigtig godt og er respekteret. De har en vanvittig fanskare, og spørger man dem, så skal de bare have det her trofæ, som ville være det andet trofæ på 17 år, hvor de sidst vandt Copa del Rey. Det ville være kæmpestort for dem.

Betis er favoritter, men..

At det netop er Valencia og Real Betis, der skal dyste om pokaltitlen, gør ikke finalen mindre interessant.

De to hold har nemlig vidt forskellige tilgange til opgøret, forklarer Paulo Augusto Chichon.

Artiklen fortsætter under billedet..

Valencia-træner José Bordalás kommer på lidt af en opgave mod Real Betis' dygtige boldspillere. Foto: BERNAT ARMANGUE/Ritzau Scanpix

- Real Betis kommer til at tage fat i bolden i store periode, fordi de har de bedste boldspillere og spiller det flotteste og mest offensive fodbold, mens Valencia vil forsøge at forpurre kampen og bruge små, feje tricks.

Alligevel er der ét hold, der må erklære sig som favoritter.

- Min mavefornemmelse siger mig, at Real Betis løber med sejren. Det er også det, de fleste forventer.

- Men det er vigtigt at have for øje, at de altså var bedst for 2-3 måneder siden. De er faldet en smule i niveau, og selvom Valencia lige nu ikke spiller godt, så skal man ikke undervurdere dem. Så dårligt et hold er det heller ikke, og de har nogle profiler og en anden erfaring.

