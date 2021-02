Flået ud i comeback

Martin Braithwaite måtte tage til takke med 45 minutter, da FC Barcelona søndag vandt 3-2 ude over Real Betis.

Her var gæsterne bagud ved pausen efter en pauver indsats, og det blev altså danskeren, der måtte ud, da Ronald Koeman reagerede.

Barcelona bevægede sig på det tidspunkt på kanten af fiasko, men Lionel Messi kom ind fra bænken og reddede sit hold.

Betis førte 1-0 ved pausen og var tæt på 2-0 efter pausen, da Lionel Messi blev skiftet ind og vendte opgøret på hovedet til en Barcelona-sejr på 3-2.

Med sejren er Barcelona igen på pointhøjde med Real Madrid. De har begge 43 point bag førerholdet, Atlético Madrid, der har 50 point for to kampe færre.

Barcelona stillede med Martin Braithwaite fra start, men danskeren fik blot en halvleg på banen, og den var skuffende for såvel Braithwaite som Barcelona.

Betis stod her for den enlige scoring, da Borja Iglesias efter 38 minutter udnyttede et indlæg fra Emerson ved at presse sig foran sin oppasser, der havde travlt med at vinke for offside.

Ti minutter efter pausen var Betis meget tæt på 2-0, men Barcelona-målmand Marc-Andre ter Stegen reddede til hjørnespark.

Lionel Messi scorede til 1-1 for Barcelona, da han netop var blevet skiftet ind mod Betis. Foto: Cristina Quicler/Ritzau Scanpix

Barcelona spillede langsomt og skabte meget få muligheder, men det ændrede sig, da Lionel Messi blev skiftet ind i det 57. minut.

Bare to minutter senere udlignede Messi, da han med et kort aftræk sparkede bolden i det korte hjørne til 1-1.

Ti minutter senere var Messi også med i angrebet, der endte med, at Antoine Griezmann pressede Victor Ruiz til at score selvmål.

Så troede man, at Barcelona havde styr på kampen, men Betis svarede tilbage, og Victor Ruiz fik revanche for selvmålet, da han tæt inde under mål headede udligningen ind til 2-2 med et kvarter tilbage.

Barcelona var groggy i perioden efter, og det lignede pointtab, men tre minutter før tid kom Barcelonas sejrsmål alligevel.

Indskiftede Trincao pressede sig foran en modstander på kanten af feltet og bragede bolden i mål via overliggeren til 3-2.

