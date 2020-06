Fløjtede sig til udvisning

Leganes-træner Javier Aguirre fik tirsdag det røde kort sidst i opgøret mod FC Barcelona for at forvirre spillerne med sin fløjten

Det stod ikke helt klart, hvorfor Leganes' træner, Javier Aguirre, skulle udvises til sidst i opgøret mod FC Barcelona tirsdag aften.

Onsdag er der dog blevet kastet lys over årsagen. Han har nemlig fløjtet i, hvad dommeren har tolket som et forsøg på at forvirre Lionel Messi og resten af FC Barcelona-mandskabet.

Det fremgår af dommer Juan Martínez Munueras rapport fra kampen.

Barcelona-sejr uden Braithwaite

Ifølge rapporten var det ikke første gang, den tidligere mexicanske landstræner var blevet advaret mod at fløjte, hvorfor det har mundet ud i en udvisning.

I Barcelona og København vil episoden nok ringe en klokke eller to fra en episode, der efterhånden har ti år på bagen.

Ingen Barca-sejr uden Messi-opvisning. Argentineren var i hopla, og Leganes måtte tage alle midler i brug for at stoppe ham. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Deja-vu

César Santin havde kurs direkte mod mål, da han pludselig stoppede op efter at have hørt en fløjte.

Det var dog ikke kampens dommer, der havde givet lyd fra sig, men derimod José Pinto i FC Barcelona-målet.

FCK-angriberen troede fejlagtigt, at han stod offside, selvom han var et stykke fra, og således snød Pinto Santin i et opgør, Barca havde noget besvær med. Og det ellers i en periode omkring år 2010, hvor catalanerne var på toppen af Europa.

Dengang fik den tidligere Barca-keeper to spilledages karantæne for sin uregelmæssige standsning af Santin.

Hvordan efterspillet bliver i forhold til Javier Aguirre, er endnu uvist.

Pep Guardiola kunne se til, mens Santin plantede Javier Mascherano og fik frit løb ned mod Pinto i Barca-målet. Foto: Martin Slottemo Lyngstad/Ritzau Scanpix

Foruden trænerudvisningen havde dommer Munuera rigeligt at se til, eftersom begge hold gjorde maksimalt brug af de udvidede udskiftningsmuligheder, og fordi han måtte lange yderligere otte kort ud til spillerne på banen, dog kun de gule af slagsen.

Det skyldtes blandt andet udeholdets hårde, defensive tilgang til opgøret, ligesom hjemmeholdet hen mod lukketid indkasserede en håndfuld af de gule kort.

Den parkerede Leganes-bus forhindrede dog ikke Ansu Fati og siden Lionel Messi i at score en gang hver, så hjemmeholdet forholdsvis komfortabelt kunne køre en smal 2-0 i hus.

Med sejren lægger Barca nyt pres på ærkerivalerne Real Madrid, der skal tilkæmpe sig point i et svært opgør mod Valencia for ikke at sætte vigtige point til i mesterskabs-duellen.

Leganes indtager pladsen nederst i tabellen og har fire point op til redning.

