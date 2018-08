Fodbold-fans raser over premiere: - Gør det nu ordentligt!

Har du oplevet noget lignende eller har andre erfaringer, må du gerne sende en sms til 1224 (alm. takst) eller mail til 1224@eb.dk

Vil du se Serie A og La Liga denne sæson, foregår det hos streamingtjenesten Strive, der er ejet af sport- og eventfirmaet IMG.

IMG opkøbte først i august rettighederne for denne sæson, og det fik omgående en lang række fans til at reagere, da nyheden kom ud for et par uger siden.

Mange abonnementer – både på måneds- og årsbasis – er købt, og siden har spændingen været stor, for hvilket produkt ville det så være, der ramte platformene hos brugerne, der efter flere sæsoner som kunder hos Viasat har været forkælet med god kvalitet.

Efter premieren i Spanien i weekenden er meningerne mildest talt delte.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere fans af forskellige spanske klubber. Og det er langt fra alle, der nød oplevelsen i weekenden fra deres tablets.

- Jeg synes som udgangspunkt, at det er fedt med Strive, og at de købte rettighederne. Men kvaliteten var bare ikke god nok. Ofte ’hoppede’ billedet, og så missede man lige to sekunder. Det er altså ikke godt nok, fortæller Nima G. Kani, der ejer sit eget marketing- og mediebureau, NG Marketing – og er stor FC Barcelona-fan.

Savner information

Han er klar over, at al begyndelse er svær, selv for en mediegigant som IMG. Men come on!

- Måske har de ikke gjort noget forkert. Men kan de gøre det bedre? Det kan du tro. Og de må meget gerne sige det til folk. Det er det mindste, de kan gøre. Jeg savner noget information, siger han.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med IMG’s senior vice president, Kristian Hysén, der er meget glad efter en god weekend.

I hans optik har det været en succes.

- Vi er så absolut tilfredse. Overordnet set fungerede det rigtig godt. Der vil altid være udfordringer og kritiske røster, men vores oplevelse har været, at det gik godt, siger han.

De skal levere varen

Han skynder sig at henvise til, at fordi der er tale om en streamingtjeneste, afhænger oplevelsen i høj grad af folks internetforbindelser.

Den køber hverken Nima G. Kani eller andre, som Ekstra Bladet har talt med.

- Min kvalitet fejlede bestemt ikke noget. Tidligere på dagen så jeg uden problemer Chelsea-Arsenal på Viaplay. Jeg var egentlig super glad for, at de ville vise det, for det er to af verdens største ligaer. Men jeg blev virkelig sur, da det ikke fungerede. De skal levere varen, og hvis ikke det er muligt, så skal de informere folk om det, siger han.

Problemer har gjort, at Nima G. Kani har opsagt abonnementet igen.

- Jeg aner ikke, hvad jeg nu gør, siger han og griner.

- Men jeg vil ikke opfordre folk til at oprette. Endnu. Måske vente lidt. Selvom jeg har været fortaler for det. Jeg havde bare forestillet mig, at det ville være bedre kvalitet, siger han og ærgrer sig samtidig over, at det for det første ikke kan smides op på tv, og at det ikke er i hd-kvalitet.

Kristian Hysén understreger, at IMG gennemgår alle de klager og problemstillinger, de bliver stillet overfor i forbindelse med Strive.

Det koster 79 kroner om måneden og 499 kroner årligt for et abonnement.

