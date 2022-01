Fodboldkampe i Saudi-Arabien skaber fyrig kønsdebat

Fire af de bedste spanske fodboldhold kæmper i denne uge i Saudi-Arabien om at vinde den spanske Super Cup.

Netop placeringen i Riyadh af miniturneringen, der har deltagelse af Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid og Athletic Bilbao, skaber debat.

Saudi-Arabien betaler Det Spanske Fodboldforbund op mod 200 millioner kroner årligt for at afholde Super Cup-turneringen, men placeringen beskyldes for at være kynisk og uden etiske overvejelser.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International havde før turneringen opfordret fodboldforbundet til at lade spillerne bære lilla armbånd i protest mod Saudi-Arabiens syn på kvinder og LGBT-miljøet.

Det ønske blev dog ignoreret i semifinalerne, men Amnestys direktør i Spanien, Esteban Beltran, håber på at se de lilla armbånd i søndagens finale mellem Real Madrid og Athletic Bilbao.

- Det er ikke for sent at gøre det, som vi har bedt forbundet og klubberne om.

- Finalen bliver spillet på søndag, og det spanske forbund har stadig muligheden for offentligt at udtrykke deres støtte til de chikanerede og forfulgte kvinder i Saudi-Arabien og arbejde for lige rettigheder, siger Beltran.

- Det faktum, at forbundet deltager i denne 'image-washing' af det saudiske styre, og at man ønsker at spille den spanske Super Cup i dette land frem til 2029, miskrediterer turneringen og spansk fodbold, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Real Madrids cheftræner Carlo Ancelotti (tv) gik videre til finalen med en sejr over Barcelona i onsdags. I finalen skal de møde Athletic Club. Foto: Pablo Garcia / Ritzau Scanpix.

Hos Det Spanske Fodboldforbund giver formand Luis Rubiales ikke meget for kritikken.

Til radiostationen Cadena Ser beskylder han Amnesty for at ville lave et stort ståhej i medierne. Han fortæller samtidig, at han kun har hørt om Amnestys ønske om det lilla armbånd gennem medierne.

- På det etiske plan gør vi også meget her (i Saudi-Arabien, red.) for at hjælpe på udviklingen af kvindefodbold. Det er vores forpligtigelse. Alle de politiske spørgsmål har ikke noget med fodbold at gøre, siger Rubiales.

Enkelte spanske spillere undrer sig også over, at de spanske hold skal spille i Saudi-Arabien, hvor især semifinalen mellem Athletic Bilbao og Atlético Madrid ikke var nogen publikumsmagnet.

- Det giver ingen mening i mine øjne, siger Raul Garcia fra Athletic Bilbao.

- Fodbolden har ændret sig på den måde, at ingen længere tænker på fansene. Det handler om penge og at få sponsorer, og vi er ved at glemme de basale ting ved fodbolden, siger han.

7000 tilskuere overværede kampen mellem Bilbao og Athletico, mens 35.000 var på plads til opgøret mellem Real Madrid og Barcelona.