Fodboldspillere dømt - voldtog teenager

En uhyggelig sag i spansk fodbold fik torsdag sat et foreløbigt punktum.

De tre fodboldspillere Carlos Cuadrado, Victor Rodriguez og Raul Calvo blev alle kendt skyldige i at voldtage en 15-årige pige, og det koster dem 38 års fængsel hver, skriver spanske El Pais.

Ifølge spansk lovgivning kan de dog maksimalt komme til at afsone 20 år.

De tre mænd på henholdsvis 24, 22 og 19 år spillede for Arandina CF i den tredjebedste spanske række, indtil de blev kylet ud af klubben i forbindelse med anholdelsen i december 2017.

Alle tre stod de tiltalt i den særdeles grove sag, hvor de i fællesskab voldtog en 15-årig pige i en lejlighed i Aranda de Duero i det nordlige Spanien.

Artiklen fortsætter under billedet..

Carlos Cuadrado, Victor Rodriguez og Raul Calvo på vej til retten, hvor de blev idømt hver 38 års fængsel. Foto: Santi Otero/Ritzau Scanpix

Ifølge El Pais nægtede de tre spillere at have haft seksuel omgang med den 15-årige - ligesom de heller ikke var klar over, hvor ung hun var. I Spanien blev den seksuelle lavalder for få år siden hævet fra 13 år til 16 år.

Mændene lokkede angiveligt pigen hen i lejligheden, hvorefter de slukkede lyset og overraskede hende. Derpå tvang de hende til at have sex, uden hun kunne nå at modsætte sig.

Det er endnu uvist, om spillerne vil anke dommen.

