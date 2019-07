Fodboldstjerne bliver del af kongefamilie

Han vandt Ballon d'Or i år 2000 og blev året efter kåret til årets spiller af FIFA. Han har vundet La Liga to gange med Real Madrid og to gange med Barcelona og har også fire Serie A-titler med Inter.

Men det er alligevel først nu i en alder af 46 år, at den portugisiske fodboldsterne Luis Figo kan se frem til at blive en del af selveste den spanske kongefamilie.

El Mundo Deportivo kan således fortælle, at Figos 20-årige datter Daniela Svedin Figo gennem flere måneder har datet Luis Osorio Suelves, der er barnebarn til den tidligere konge Juan Carlos' kusine.

Billeder af Luis Figos datter og hendes royale kæreste

De to har netop været til familiebryllup sammen, hvilket bliver anset som, at forholdet mellem de to er på rette spor.

Mens Luis Figo fungerer over det meste af verden, så læser datteren biomedicin i London. I efteråret debuterede hun også som fotomodel i Spanien for magasinet Hola.

Luis Figos datter i sit modeljob

Luis Figos kone Helen er også model. Foto: Abraham Caro Marin/Ritzau Scanpix

I starten af 2018 var hun også i medierne, da et videoklip af intim karakter cirkulerede på sociale medier, men hun fik hurtigt dementeret, at det var hende, der var på billederne.

- Jeg vil have, at alle ved og forstår, at det her er falsk, skrev Figo-datteren dengang på Instagram.

- Jeg kan virkelig ikke forstå motivet bag det her, og det er sørgeligt at se, hvordan visse personer finder på sådanne ting ved at anvende billeder og videoklip af personer, de ikke kender, forklarede hun.

Med modelkarrieren følger Luis Figos ældste datter i sporene på sin mor Helen Svedin, der også er model. Familien har yderligere to piger i form af 17-årige Martina og 14-årige Stella.

Luis Figo stoppede karrieren i 2009. Efter karrieren har han blandt andet arbejdet som ambassadør for både fodboldklubben Inter og for en forening mod sygdommen tuberkulose.

Luis Figo og datteren Daniela



Luis Figo trækker sig fra præsidentvalg

Figo forsøgte også at overtage jobbet som FIFA-præsident efter Sepp Blatter og fik anbefalinger fra José Mourinho og David Beckham, men trak sig dog inden den endelige afstemning.

Nu er han altså på vej ind i den spanske kongefamilie, hvor Juan Carlos stoppede som overhoved i 2014, så kronprins Felipe kunne overtage.

