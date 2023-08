Fodboldtræner anholdt for seksuel kontakt med mindreårige

En fodboldtræner i den spanske by Sevilla er blevet anholdt efter at have holdt virtuel seksuel kontrakt med mere end 200 mindreårige.

Den anholdte har angiveligt poseret som mindreårig selv og delt og byttet seksuelle fotos med de forurettede.

Det skriver det spanske lokalmedie Sevilla Actualidad.

Har lokket børn, han har været træner for

Mediet oplyser, at han har lavet falske profiler på forskellige sociale medier og har været i kontakt med mere end 200 børn, poserende som en pige på deres alder.

60 af børnene er identificeret og har afgivet forklaring.

De har en gennemsnitsalder på 14 år og bor i forskellige byer i den spanske region Andalusien - de fleste i Sevilla - og mange af dem har været trænet af den anholdte.

Politiet fik identificeret den anholdte mand, ransagede hans hjem og fandt flere elektroniske enheder med 'rigeligt materiale af seksuel natur', som det bliver oplyst.

Udover at have haft kontakt med over 200 børn, har han også søsat forsøg på at mødes med nogle af børnene.

Efterforskningen har ifølge Sevilla Actualidad været igang i over to år.