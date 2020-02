Før El Clasico: Perfekt for Braithwaite

Martin Braithwaite står ikke bare over for sin største kamp i karrieren - han står over for den største kamp på kloden.

Søndag spilles El Clasico på Bernabeu i Madrid, og her kan den danske landsholdsspiller igen komme i spil for sit nye hold, som han fik en fornem debut for, da han var med i to mål mod Eibar på Camp Nou.

Tirsdag var han spærret fra at være med i Champions League-dysten mod Napoli, der endte 1-1, men han var med i Italien, og det giver noget ekstra ballast før det spanske derby.

TV2's fodboldekspert Mads Junker nævner, at det ikke bare er taktisk integration, der er i spil, når man vælger at tage en utilgængelig spiller med på udebanetur. Det handler også om det helt lavpraktiske.

- Det her er jo en perfekt mulighed for at forberede ham på alt det, der foregår på en stor kampdag. Det kan komme ham til gavn allerede på søndag. Her har de en aftenkamp, som ligger på samme tidspunkt, så det giver god mening, at han er med i hele forberedelsen op til Napoli-kampen. For det vil være noget andet end det, han nåede at opleve i lørdags, hvor Barcelona spillede på hjemmebane, siger han til TV2.

Det er startet godt for Braithwaite. Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix

Ifølge den tidligere landsholdsangriber er det noget helt andet at tage med til en storkamp mod Napoli eller Real Madrid end at spille hjemme mod Eibar, da der er mange flere praktikaliteter at tage hensyn til.

Barcelonas efterhånden bugnende skadesafdeling fik endnu et medlem tirsdag, da Gerard Pique måtte udgå, og i det hele taget er det en ramponeret trup, som Quique Setién råder over.

Braithwaite starter med al sandsynlighed på bænken, men i anden halvleg er der god chance for at se ham, mener TV2-kommentator Morten Glinvad.

