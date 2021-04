Før finalen: 'Mærkeligt, at jeg skal svare på det'

FC Barcelona røg ud af Champions League allerede i ottendedelsfinalen, og i den spanske liga ligger storklubben nummer tre og kan altså langtfra regne med et mesterskab, selv om man blot er to point bag førerholdet fra Atlético Madrid.

Derfor mener spanske medier, at træner Ronald Koemans fremtid i klubben kan afhænge af lørdagens pokalfinale mod Athletic Bilbao.

Koeman finder det dog underligt, at han skal forholde sig til den slags op til finalen.

- Det er lidt mærkeligt, at jeg skal svare på den slags spørgsmål. Vi har lige haft en stime på 19 kampe uden nederlag, så taber vi én kamp, og så skal vi tale om min fremtid, siger Koeman med reference til sidste lørdags nederlag til Real Madrid.

- Måske skal jeg bare acceptere det. Jeg har et år tilbage af min kontrakt, og jeg ved, at der er et stort pres, og det kan jeg også godt håndtere, men jeg finder det stadig mærkeligt at skulle tale om.

Han føler, at han har opbakning fra den nyvalgte præsident, Joan Laporta, men hollænderen har ikke behov for, at Laporta ytrer offentlig støtte, hver gang medierne bringer hans job til spekulation.

- Jeg har ikke behov for støtte, hver gang pressen siger noget. Han har vist mig tillid, og jeg ved, hvor jeg står. Men trods økonomiske problemer, skal man vinde titler med Barcelona.

- Det vil være vigtigt at vinde et stort trofæ, særligt i klubbens nuværende situation, lyder det fra Koeman med henvisning til den skrantende økonomi.

Barcelona og Athletic Bilbao er de to spanske klubber, der har vundet den spanske pokalturnering, Copa del Rey, flest gange. Barcelona har 30 triumfer, mens Bilbao kan bryste sig af 23.

Det er blot 14 dage siden, at Bilbao senest spillede spansk pokalfinale. Den udsatte finale fra sæsonen 2019/20 blev tabt 0-1 til Real Sociedad.

Lørdagens finale har kickoff klokken 21.30 i Sevilla.

